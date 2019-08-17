AIBA закрыла дело в отношении главы Федерации бокса России Кремлёва

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) закрыла дисциплинарное дело в отношении члена исполкома организации и генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Дело в отношении Кремлёва было инициировано бывшим временным президентом AIBA Мохаммедом Мустасаном в связи с уголовными обвинениями, якобы выдвигавшимися в адрес российского функционера в прошлом. Впрочем, дисциплинарная комиссия организации пришла к выводу, что оно не может быть рассмотрено по существу, поскольку основано на сообщениях сомнительного содержания.

Ранее стало известно, что новый временный президент AIBA будет избран 31 августа 2019 года.