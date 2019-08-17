Временный президент AIBA будет избран 31 августа

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Имя временного президента Международной ассоциации любительского боксa (AIBA) станет известно 31 августа.
Временный президент AIBA будет избран 31 августа
  • © West Coast Surfer/moodboard
  • globallookpress.com

31 августа состоится внеочередное заседание AIBA, на котором будет избран временный глава организации. По регламенту эту должность займёт один из действующих вице-президентов — аргентинец Освальдо Бисбаль, австралиец Эдгар Таннер, итальянец Франко Фальчинелли или представитель ОАЭ Анас Аль-Отаиба.

Предыдущий президент AIBA Гафур Рахимов сложил свои полномочия 15 июля. Его обязанности выполнял глава Африканской конфедерации бокса Мохаммед Мустасан.

Ранее стало известно, что российский боксёр Садам Магомедов получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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