Временный президент AIBA будет избран 31 августа

Имя временного президента Международной ассоциации любительского боксa (AIBA) станет известно 31 августа.

31 августа состоится внеочередное заседание AIBA, на котором будет избран временный глава организации. По регламенту эту должность займёт один из действующих вице-президентов — аргентинец Освальдо Бисбаль, австралиец Эдгар Таннер, итальянец Франко Фальчинелли или представитель ОАЭ Анас Аль-Отаиба.

Предыдущий президент AIBA Гафур Рахимов сложил свои полномочия 15 июля. Его обязанности выполнял глава Африканской конфедерации бокса Мохаммед Мустасан.

Ранее стало известно, что российский боксёр Садам Магомедов получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.