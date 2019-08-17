Трёхкратный чемпион России по боксу Магомедов дисквалифицирован за допинг

Российский боксёр Садам Магомедов получил трёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Федерация бокса России дисквалифицировала трёхкратного чемпиона страны Садама Магомедова за нарушение антидопинговых правил.

Отстранение спортсмена продлится два года и будет отсчитываться с 16 мая 2019 года. В июле Магомедов объявил о переходе в профессиональный бокс.

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