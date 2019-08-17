Трёхкратный чемпион России по боксу Магомедов дисквалифицирован за допинг
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Федерация бокса России дисквалифицировала трёхкратного чемпиона страны Садама Магомедова за нарушение антидопинговых правил.
Отстранение спортсмена продлится два года и будет отсчитываться с 16 мая 2019 года. В июле Магомедов объявил о переходе в профессиональный бокс.
Ранее вдова Дадашева заявила, что экс-тренер мужа Макгирт не выразил соболезнования в связи со смертью её супруга.