Вдова Дадашева: Макгирт не выразил соболезнования в связи со смертью супруга

Елизавета Апушкина, вдова погибшего российского боксёра Максима Дадашева, рассказала, что бывший наставник спортсмена Бадди Макгирт не выразил ей соболезнования в связи со смертью супруга.

«Кстати, Макгирт ни разу мне не позвонил. Не выразил соболезнования — ничего. Зато тренер по физподготовке Донатас Янушевичюс — человек, который постоянно был с Максимом. Для него это была такая же трагедия», — заявила Апушкина в эфире документального фильма «Матч ТВ».

Ранее тренер Дадашева Антон Кадушин сказал, что на протяжении большей части боя у Макгирта не было весомых причин выбросить полотенце.