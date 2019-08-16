Вдова Дадашева: Макгирт не выразил соболезнования в связи со смертью супруга
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«Кстати, Макгирт ни разу мне не позвонил. Не выразил соболезнования — ничего. Зато тренер по физподготовке Донатас Янушевичюс — человек, который постоянно был с Максимом. Для него это была такая же трагедия», — заявила Апушкина в эфире документального фильма «Матч ТВ».
Ранее тренер Дадашева Антон Кадушин сказал, что на протяжении большей части боя у Макгирта не было весомых причин выбросить полотенце.