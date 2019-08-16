Вдова Дадашева: Макгирт не выразил соболезнования в связи со смертью супруга

Короткая ссылка
Елизавета Апушкина, вдова погибшего российского боксёра Максима Дадашева, рассказала, что бывший наставник спортсмена Бадди Макгирт не выразил ей соболезнования в связи со смертью супруга.
Вдова Дадашева: Макгирт не выразил соболезнования в связи со смертью супруга
  • © Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Кстати, Макгирт ни разу мне не позвонил. Не выразил соболезнования — ничего. Зато тренер по физподготовке Донатас Янушевичюс — человек, который постоянно был с Максимом. Для него это была такая же трагедия», — заявила Апушкина в эфире документального фильма «Матч ТВ».

Ранее тренер Дадашева Антон Кадушин сказал, что на протяжении большей части боя у Макгирта не было весомых причин выбросить полотенце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить