«Хотим доказать, что Россия — сильнейшая держава»: объявлен состав сборной по боксу на ЧМ в Екатеринбурге

В Кисловодске завершился сбор национальной команды России по боксу. По его итогам тренерский штаб составил два предварительных списка спортсменов, которые примут участие в домашнем ЧМ с 7 по 21 сентября. По словам главы Федерации бокса России Умара Кремлёва, у каждого боксёра есть шанс поехать на первенство планеты. Попавший в основной состав представитель среднего веса Глеб Бакши отметил, что сборная готова превзойти результат двухлетней давности, а также посетовал на бойкот турнира со стороны Украины.

В минувшие выходные в Кисловодске завершился тренировочный сбор российской национальной команды по боксу. Любители этого вида спорта с нетерпением ждали момента, когда главный тренер Виктор Фахрутдинов, сменивший на своём посту Эдкарда Кравцова, представит имена боксёров, которые представят страну на первом в новейшей истории домашнем чемпионате мира. Не обошлось без сюрпризов — тренерский штаб обнародовал сразу два состава — основной и запасной. При этом наставники подчеркнули, что окончательное решение будет принято накануне первенства планеты. Это сделано для того, чтобы никто из спортсменов не снижал требования к себе и не расслаблялся психологически перед главным стартом в году.

Все без исключения специалисты и спортсмены сошлись в одном — сбор в среднегорье (олимпийский комплекс «ЮГ-Спорт» расположен на высоте 1200 м над уровнем моря) был тяжёлым, но очень продуктивным. Тёплая погода в Ставрополье способствовала активным занятиям на свежем воздухе, а комфортные условия на самой базе позволяли боксёрам полноценно восстанавливаться после изнурительных тренировок.

Несмотря на то, что Фахрутдинов возглавил сборную лишь месяц назад, многие боксёры уже отметили изменения в тренировочном процессе. Так, победитель молодёжного чемпионата мира 2018 года в весе до 81 кг Руслан Колесников подчеркнул, что главной особенностью нового наставника является индивидуальный подход к работе с каждым из подопечных.

«Уже не первый год знаю Виктора Борисовича, так как занимался под его руководством ещё в юниорской сборной. Его деятельность построена таким образом, что в процесс включены все, обязанности распределены по команде равномерно. Личные тренеры должны работать со своими спортсменами, ездить с ними, помогать и поддерживать. Думаю, это правильная тактика, и она поможет нам добиться успеха на домашнем чемпионате. Кроме того, тренировки стали более специализированными, нет статической работы на забивку мышц. Наставник учитывает все наши индивидуальные особенности и старается развить их в каждом боксёре», — рассказал Колесников в беседе с RT.

Тем не менее, напряжение витало в воздухе до 18 августа, когда после серии спаррингов, наконец, были объявлены составы команды. Всего на финальный сбор отправятся более 20 спортсменов — и хотя среди них есть очевидные фавориты, по словам главы Федерации бокса России Умара Кремлёва, шансы получить место сохраняют все.

В соответствии с решением тренерского штаба в первый состав национальной команды вошли: Василий Егоров (до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Максим Бабанин (выше 91 кг).

Среди всех участников сборов лишь чемпион Европейских игр в Минске Гаджимагомедов мог не волноваться об участии в чемпионате мира. В некоторых же категориях всё было менее прозрачно: на одно место порой претендовали до шести бойцов. Всё решили двухдневные спарринги, проходившие в формате «три раунда по три минуты».

В отличие от официальных соревнований, судьи не объявляли победителей. Немногочисленным зрителям оставалось полагаться на свою интуицию в вопросе, кто выглядел предпочтительнее для специалистов. А выбор у них был непростой: практически в каждом бою соперники сражались на равных, и порой определить лучшего было практически невозможно. Тяжело было и боксёрам, так как они проводили поединки на фоне усталости. Однако в этом и заключался расчёт тренерского штаба — это должно было более объективно проявить сильные и слабые стороны спортсменов.

«Всё складывается в нашу пользу»

После окончания сборов своими впечатлениями с RT поделился чемпион России в весовой категории до 75 кг Глеб Бакши.

— Как оцениваете итоги сборов в Кисловодске?

— В целом всё хорошо, потихоньку набираем обороты, входим в струю. Я доволен собой, хоть не обошлось и без ошибок. Но у нас есть план, и мы ему следуем.

— До первенства планеты остаётся меньше месяца. По вашему мнению, россиянам по силам превзойти результат двухлетней давности?

— Я в этом абсолютно уверен. У нас молодая команда, у которой всё впереди и которая хочет доказать всем, что Россия — на данный момент сильнейшая боксёрская держава. Всё складывается в нашу пользу, остаётся только достойно выступить.

— Следите ли вы за другими единоборствами?

— Как зритель могу посмотреть футбол, баскетбол, хоккей. UFC, MMA не так привлекают, с детства нравится именно бокс, ничего лучше для меня нет.

— А на кого равняетесь в профессиональном плане?

— Если говорить о MMA — это, конечно, Хабиб Нурмагомедов. В боксе — Александр Усик, человек, который сначала выиграл всё в любителях, а затем и в профессионалах. Также мне нравятся и его взгляды на жизнь, отношение к религии, он через многое прошёл. К тому же мы с ним родом из одного города.

— Официальная позиция федерации бокса Украины — не отправлять делегацию на чемпионат мира в России. Общаетесь ли с украинскими спортсменами? Что они думают по этому поводу?

— Да, до сих пор поддерживаю отношения с ребятами, но об этом мы не говорили. То, что сейчас происходит, очень печально. Я даже не хочу думать о политике, она не для меня. Многие партнёры меня поддерживают. Не хочется мараться, лить друг на друга грязь. Мы спортсмены, а спорт должен объединять.

— Обидно, что сильные бойцы не приедут?

— Конечно, в моём весе Александр Хижняк — действующий чемпион мира, Европы, Европейских игр. В Минске я боксировал с ним в третьем бою, проиграл раздельным решением судей, и, конечно, мечтал о реванше в Екатеринбурге. Считаю его самым опасным соперником на данный момент, лучшим вне зависимости от весовой категории. Но нам с ним по силам бороться на равных.