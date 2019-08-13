Возвращение Емельяненко на ринг, месть Гвоздика и матч-реванш Руиса — Джошуа: что обсуждают в мире бокса

Александр Емельяненко может вернуться в бокс после десятилетнего перерыва. Спортсмен получил предложение от Федерации бокса России выступить на турнире в Серпухове в октябре. Александр Гвоздик рассказал о своей истории противостояния с Артуром Бетербиевым, а промоутер Эдди Хирн официально объявил об организации боя-реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа. Главные события в мире бокса — в материале RT.

Возвращение Емельяненко

После череды скандалов Александр Емельяненко активно ищет возможность вернуться на ринг. Так, ходили слухи о возможном поединке с известным пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, а сам спортсмен признавался, что получил контракт от промоушена по боксу без перчаток Bare Knuckle FC. Правда, он так и не ответил, подписал ли соглашение, и не назвал дату своего дебюта в организации.

Параллельно с этим Емельяненко-младший выразил желание принять участие в турнире памяти героя России Виктора Омелькова в августе, но осуществить эти планы не удалось. Дело в том, что до выступления на соревнованиях допускались исключительно атлеты, имеющие звание кандидата в мастера спорта.

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Этот отказ серьёзно расстроил Александра, который признался, что своим выступлением надеялся «отвести весь негатив от бокса и привлечь внимание молодёжи» к данному виду спорта. В итоге в организации прислушались к зову Емельяненко и решили организовать ему поединок, но не на первенстве в Анапе.

Как заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, это первенство не носило статус профессионального и предназначалось для выступления молодых спортсменов-любителей.

«Мы готовы предложить и всё организовать для выступления на профессиональной арене. Главное — его согласие. Сейчас мы готовим для него соответствующее предложение. А сроки и место — детали, которые нужно будет обсуждать после одобрения», — цитирует РИА Новости Кремлёва.

Как позднее сообщил известный промоутер Владимир Хрюнов, прославленный боец ММА может выступить на шоу в Серпухове, которое состоится 3 октября.

«Предполагаемые соперники Александра Емельяненко — либо Вячеслав Рябов, либо Сергей Калчугин. Будем делать такое предложение», — сказал Хрюнов.

Что касается соперников, то их тяжело назвать известными. Так, 23-летний Рябов имеет в своём послужном списке один профессиональный поединок, а 31-летнйи Калчугин — три. При этом оба спортсмена являются непобеждёнными и обладают неплохим ударом. Об этом свидетельствует тот факт, что Вячеслав свой единственный бой выиграл нокаутом, в то время как Сергей дважды покидал ринг досрочно.

Примечательно, что 3 октября исполнится ровно десять лет с момента первого и пока единственного боя Емельяненко по правилам профессионального бокса. В 2009 году он встретился с Хизиром Плиевым на турнире в Москве, но одержать победу не сумел. По итогам четырёх раундов судьи объявили ничью.

Противостояние Бетербиева и Гвоздика

В целом октябрь обещает стать одним из самых насыщенных месяцев в плане событий в мире бокса. Спустя две недели после сражения с участием Емельяненко в Филадельфии состоится объединительный бой в полутяжёлом весе, в котором сойдутся чемпион IBF Артур Бетербиев и обладатель титула WBC Александр Гвоздик.

Битва интересна не только ввиду того, что её триумфатор станет обладателем сразу двух поясов и сделает первый шаг к званию абсолютного чемпиона мира. Боксёры представляют Россию и Украину, что придаёт их сражению особую принципиальность. Особенно в свете нынешней обстановки вокруг стран и недавнего отказа ФБУ отправлять официальную делегацию на чемпионат России в Екатеринбурге.

При этом сами спортсмены не думают о политике, тем более что существует давняя история их противостояния. Бетербиев и Гвоздик уже встречались друг с другом на турнире Ahmet Comert Memorial в Стамбуле. Схватка продлилась два раунда и завершилась досрочной победой Артура. По воспоминаниям россиянина, он сломал нос украинцу, после чего его команда отказалась от продолжения боя.

«Я очень хорошо с ним знаком, он был отличным бойцом-любителем. Я дрался с ним в 2009 году, и он победил, так что для меня это будет ещё одним стимулом вернуть должок десятилетней давности. Сейчас мы совсем другие боксёры и другие люди, но для меня это отличный шанс взять реванш», — цитирует Гвоздика BoxingTalk.

Украинец немного поделился своим планом на поединок. Так, он признался, что не собирается вступать с Бетербиевым в размен ударами, как это делал его последний оппонент Радивойе Каладжич.

«Надеюсь на это, ведь таков наш план. Я точно не собираюсь стоять напротив противника и пытаться обмениваться ударами, потому что с ним такая стратегия не работает. Мы ещё посмотрим, какая тактика будет наиболее удачной», — отметил Гвоздик.

В случае победы над Бетербивым для завоевания звания абсолютного чемпиона Гвоздику предстоит победить ещё двух россиян — Ковалёва и Бивола. По словам Александра, на данный момент он не собирается рассматривать идею сражения с Сергеем, который является его партнёром по команде и другом.

«Это будет последний из объединительных поединков, который я хотел бы провести», — заключил Гвоздик.

Бой-реванш Джошуа и Руиса

Украшением последнего месяца 2019 года станет ответный поединок Энтони Джошуа и Энди Руиса. В июне американец мексиканского происхождения шокировал весь мир, отправив в нокаут непобедимого на тот момент британца, и стал не только обладателем титулов по трём престижным категориям, но и одним из самых обсуждаемых атлетов года.

После окончания первой схватки болельщики ждали немедленного реванша, но переговоры оказались очень сложными. Камнем преткновения стало место проведения поединка. Так, после серьёзного поражения в «Мэдисон-Сквер-Гарден» сторона Джошуа не хотела проводить в США и ответный бой. В качестве возможных вариантов рассматривались Великобритания и Уэльс, но они не очень подходили оппоненту.

Руис же, наоборот, хотел провести свою первую защиту титула на родине — в США или Мексике. В качестве вариантов он называл Лос-Анджелес и Лас-Вегас, при этом полностью исключая вероятность проведения схватки в Великобритании.

В результате стороны всё же пришли к компромиссу, а ответный бой между Руисом и Джошуа был назначен на 7 декабря. Местом проведения была неожиданно объявлена Саудовская Аравия.

«Руис не хотел, чтобы бой проходил в Великобритании, считая, что это нечестно. Мне кажется, что Джошуа не ищет каких-то оправданий. Энди хочет доказать, что победил честно, и готов драться на нейтральной территории. Не считаю, что Энтони нужно отказаться от поединка. С точки зрения риска схватка за пределами родной страны представляет для него большую опасность. Я восхищаюсь им за то, что он не боится трудностей», — приводит слова Хирна Sky Sports.

Новость о выборе Саудовской Аравии в качестве места проведения боя вызвала серьёзный резонанс. Так, уже после официального объявления экс-чемпион мира по боксу Леннокс Льюис признался, что не верит в это.

«Нам стало ясно, что Саудовская Аравия настроена серьёзно, что она инвестирует в бокс, а это для нас очень важно. Нам нужно понять, что есть другой мир за пределами Кардиффа и «Мэдисон-Сквер-Гарден». Мы обязаны помочь нашему виду спорта расти в новых областях и регионах», — отметил промоутер.

По словам Хирна, проведение такого боя в Саудовской Аравии способно изменить ход развития вида спорта.

«На мой взгляд, это событие может навсегда изменить бокс. Если Саудовская Аравия продолжит финансировать такие бои, то с учётом численности населения этой страны мы сможем наблюдать значительное развитие этого вида спорта. Это кажется мне действительно интересным», — добавил Хирн.