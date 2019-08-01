Высокий гонорар, перезапуск карьеры и конец череды скандалов: зачем Александр Емельяненко перешёл в бокс без перчаток

Александр Емельяненко заключил контракт с Bare Knuckle FC. Спортсмен решает вопросы с визой и в скором времени может быть официально представлен в качестве бойца организации. О том, почему боец решил сменить смешанные единоборства на бокс без перчаток — в материале RT.

Контракт с Bare Knuckle

За последний год бокс без перчаток успел стать одним из самых горячо обсуждаемых видов спорта. Кровопролитные поединки в рамках промоушена Bare Knuckle FC смогли привлечь солидное внимание аудитории, а одним из главных звёзд стал российско-ирландский боец Артём Лобов. Однако в ближайшее время число отечественных атлетов может пополнить Александр Емельяненко.

«Друзья, сегодня я получил контракт от Bare Knuckle FC... Сейчас мы начинаем заниматься визовым вопросом. Буду держать вас в курсе новостей», — написал Емельяненко-младший на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

На данный момент российский спортсмен не стал раскрывать срок действия соглашения с промоушеном, а также свой гонорар за будущие схватки. Но если верить словам всё того же Лобова, руководство Bare Knuckle обладает солидными средствами. По словам партнёра Конора Макгрегора по команде, его зарплата в боксе без перчаток несоизмеримо больше той, что он получал в UFC.

Емельяненко же последние годы провёл в не самых крупных российских организациях, вследствие чего его гонорары вряд ли можно сравнить с зарплатами представителей Абсолютного бойцовского чемпионата. Таким образом, с финансовой точки зрения его решение является оправданным.

Кроме того, россиянина явно не пугают реалии нового вида спорта. Бокс без перчаток уже успел завоевать звание одного из самых кровопролитных в мире, но Александру к такому не привыкать. За свою карьеру он множество раз проводил жёсткие схватки, при этом четырежды оказывался в нокауте. Судя по всему, данная перспектива не сильно пугает эксцентричного атлета, который готов рискнуть здоровьем ради чека на большую сумму.

Перезапуск карьеры

С точи зрения спортивной составляющей, переход Емельяненко в кулачные бои также можно считать обоснованным. Несмотря на известность, Александр так и не смог реализовать свой потенциал и достичь уровня брата в смешанных единоборствах. Во многом этому помешал характер спортсмена, который за последние годы многократно становился фигурантом скандалов, а также успел отбыть тюремный срок за изнасилование.

После этого он вернулся в ММА и провёл шесть поединков за 11 месяцев (пять побед и одна ничья), но затем вновь стал всё чаще появляться в полицейских хрониках. Так, в марте его арестовали в Кисловодске за неповиновение стражам порядка, а впоследствии суд лишил его водительских прав на 1,5 года и обязал выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. В мае Александр был задержан за распитие спиртных напитков в общественном месте, но затем отпущен на свободу.

Кроме того, Емельяненко успевал активно конфликтовать не только со своими коллегами по смешанным боевым искусствам, но и с представителями других видов спорта. Так, достоянием общественности стала перепалка между ним и известным пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, которая имеет все шансы привести атлетов к поединку. Александр уже успел заявить, что схватка состоится осенью, но переход в бокс без перчаток может внести коррективы в эти планы.

В целом, выступление в Bare Knuckle способно не только прервать череду скандалов с участием бойца, но и по-настоящему реанимировать его карьеру. В своё время Александр считался более талантливым, чем его брат Фёдор, но в итоге не смог достичь максимума и был вынужден довольствоваться выступлениями в российских региональных организациях.

Успех в кулачных боях может позволить ему не только впервые выступить в США, но и создать плацдарм для возможного большого поединка в UFC. Емельяненко-младший вряд ли отказался бы от возможности проявить себя в крупнейшем ММА-промоушене мира, а Дана Уайт может всерьёз задуматься о подписании контракта со звездой нового и ещё более жестокого вида спорта.

Возможные соперники

До настоящего момента руководство Bare Knuckle не делало никаких официальных заявлений о подписании контракта с Емельяненко, ввиду чего отсутствует какая-либо конкретика относительно его будущего противника. На данный момент в организации не так много весовых категорий, так что он скорее всего будет определён в привычный для него тяжёлый дивизион.

На данный момент в СМИ фигурировала лишь одна фамилия. Как сообщили ТАСС со ссылкой на источники в промоушене, первым оппонентом Емельяненко может стать бывшая звезда UFC Энтони Джонсон. Американец прославился как один из самых опасных нокаутёров в истории смешанных единоборств и дважды становился первым претендентом на титул в полутяжёлом весе. Однако завоевать почётное звание ему так и не удалось — оба раза он был бит Дэниелом Кормье, после чего повесил перчатки на гвоздь.

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Сам Джонсон уже успел принять участие в одном из шоу Bare Knuckle, правда, в качестве охранника, а не бойца. Так, он был одним из тех, кто должен был воспрепятствовать потасовке между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи. Что касается информации о возможной схватке с Александром, то Энтони сходу опроверг её достоверность.

«Насколько я понимаю, вы накануне получили хорошие фейковые новости. Не всему верьте, что видите. Нет, я не дерусь», — написал Джонсон на своей странице в Instagram.

В том случае, если поединок с Джонсоном не состоится, Александр вполне может встретиться с одним из бывших участников Гран-при Bare Knuckle в тяжёлом весе. Безусловно, самым лучшим вариантом для россиянина была бы схватка с действующим чемпионом Арнольдом Адамсом, но американский промоушен вряд ли сразу предоставит ему такой шанс.

Что касается других бойцов, то Емельяненко вряд ли уступает хоть кому-либо из них. Во-первых, все они примерно одного возраста с россиянином, следовательно, не будут иметь перед ним преимущества в «физике». Во-вторых, ударная техника всегда считалась сильной стороной Александра, а его слабые качества — борьба и защита в партере — больше не будут мешать ему добиваться успеха.

Отличным соперником для Емельяненко станет один из неудачников первого или второго раунда Гран-при — Ди Джей Линдерман, Тони Лопес, Эрик Приндл или Дэйл Сопи. Причём именно последний из них видится наименее приятным вариантом ввиду сильной разницы в возрасте — американец на 10 лет моложе россиянина.