Александр Емельяненко анонсировал поединок с Кокляевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что проведёт поединок с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым осенью 2019 года.

«Бой с Кокляевым состоится. Уже договорился с организацией, которая будет заниматься его проведением. Сейчас идёт подготовка, чтобы мы не просто выступили и ушли, а получилось большое событие. Поединок пройдёт в Москве, скорее всего, осенью. Будет время Кокляеву подготовиться. Миша этим боем показывает, что реально прийти в спорт в любом возрасте, занимаясь не просто для себя, а переквалифицироваться ещё в другие виды», — заявил боец в интервью Sports.ru.

В последний раз Александр Емельяненко проводил официальный поединок в августе 2018 года против американца Тони Джонсона. Бой закончился вничью.

Ранее Александр Емельяненко выразил сомнение, что Харитонов выйдет на бой с ним.