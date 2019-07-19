Александр Емельяненко анонсировал поединок с Кокляевым

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что проведёт поединок с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым осенью 2019 года.
Александр Емельяненко анонсировал поединок с Кокляевым
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Бой с Кокляевым состоится. Уже договорился с организацией, которая будет заниматься его проведением. Сейчас идёт подготовка, чтобы мы не просто выступили и ушли, а получилось большое событие. Поединок пройдёт в Москве, скорее всего, осенью. Будет время Кокляеву подготовиться. Миша этим боем показывает, что реально прийти в спорт в любом возрасте, занимаясь не просто для себя, а переквалифицироваться ещё в другие виды», — заявил боец в интервью Sports.ru.

В последний раз Александр Емельяненко проводил официальный поединок в августе 2018 года против американца Тони Джонсона. Бой закончился вничью. 

Ранее Александр Емельяненко выразил сомнение, что Харитонов выйдет на бой с ним.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить