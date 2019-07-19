Александр Емельяненко сомневается, что Харитонов выйдет на бой с ним

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что готов драться с Сергеем Харитоновым как в ринге, так и за его пределами.

«Я не хочу, чтобы Харитонов за поединок со мной получил такие большие деньги. Он никогда в жизни не зарабатывал столько. Я готов его побить, но не в ринге. Готов приехать к нему в зал, чтобы он успокоился. Он не готов и не будет драться со мной. Ну я выйду, вобью его в ринг. Я — самый плохой, хулиган и дебошир, не занимающийся спортом, — выйду такого правильного десантника вбивать в настил ринга у всех на глазах», — цитирует бойца Sports.ru.

Также Александр Емельяненко добавил, что менеджер предложил ему бой с Харитоновым, на что он ответил согласием.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов рассказал о перспективе боя с Мейвезером.