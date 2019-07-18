Абдулманап Нурмагомедов рассказал о перспективе боя с Мейвезером

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Отец российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап считает, что экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер не представляет угрозы вне пределов боксёрского ринга.
Абдулманап Нурмагомедов рассказал о перспективе боя с Мейвезером
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«Мейвезер хочет драться 12 раундов по боксёрским правилам — хорошо. Но будет ли он биться хотя бы один раунд по правилам ММА? Мы готовы драться и так и так, но готов ли он? Или думает, что он самый умный? На этом всё. Дальше будем обсуждать, когда получим согласие», — цитирует отца Нурмагомедова «Рейтинг Букмекеров».

Флойд Мейвезер уже проводил бой с чемпионом UFC. В 2017 году американец в бою по боксёрским правилам нокаутировал ирландца Конора Макгрегора.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что Мейвезер до сих пор хочет провести бой с россиянином.

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