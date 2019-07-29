Александр Емельяненко объявил, что получил контракт от Bare Knuckle FC

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил, что получил контракт от промоушена Bare Knuckle FC, который специализируется на кулачных боях без перчаток.
Александр Емельяненко объявил, что получил контракт от Bare Knuckle FC
  • РИА Новости

«Друзья, сегодня я получил контракт от Bare Knuckle FC, спасибо Gagarin Sports Management за эту работу. Сейчас мы начинаем заниматься визовым вопросом. Буду держать вас в курсе новостей», — написал Емельяненко в своём Instagram.

Он также добавил, что находится в хорошей форме и намерен радовать своих фанатов победами.

В последний раз Александр Емельяненко проводил официальный поединок в августе 2018 года с американцем Тони Джонсоном. Бой закончился вничью. 

Ранее Александр Емельяненко анонсировал поединок с Михаилом Кокляевым.

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