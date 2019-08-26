Отрицание вины и арбитражный суд: что известно о допинговом скандале вокруг самого быстрого бегуна мира

Американского легкоатлета Кристиана Коулмана подозревают в нарушении антидопинговых правил. Он пропустил три допинг-теста в течение 12 месяцев, за что может быть дисквалифицирован на два года. Спортсмен отрицает обвинения и надеется доказать свою правоту на слушаниях, которые состоятся в США перед чемпионатом мира в Катаре. 23-летний спринтер показал лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м, также он является обладателем мирового рекорда в беге на 60 м.

В лёгкой атлетике продолжает разгораться один из главных антидопинговых скандалов года. На этот раз под прицел антидопинговых служб попал Кристиан Коулман — самый быстрый спринтер наших дней и претендент на медали стартующего через месяц чемпионата мира в Дохе. 23-летний американский бегун на короткие дистанции подозревается в пропуске трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев.

Информация об этом появилась в СМИ на прошлой неделе, после чего её подтвердили в Антидопинговом агентстве США (USADA). За нарушение, в котором обвиняется спортсмен, ему может грозить дисквалификация до двух лет с пропуском не только соревнований в Катаре, но и следующих летних Олимпийских игр в Токио.

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Подробности этого дела и обстоятельства, при которых Коулман пропустил три допинг-теста, пока не разглашаются. В USADA только заявили, что спортсмен трижды не смог предоставить информацию о своём местоположении, что привело к трём неудачным попыткам собрать анализы для проверки во внесоревновательный период. Дважды к спортсмену направлялись специалисты USADA. Ещё одну пробу пытались получить представители Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

Хотя проблемами с допингом занимается именно последняя организация, дело Коулмана будет рассматривать USADA. Агентство договорилось со спортсменом, что слушание пройдёт 4 сентября, а вечером следующего дня будет вынесено решение, то есть у него будет шанс «освободиться» к началу чемпионата мира. Обстоятельства дела рассмотрят трое судей из Американской ассоциации арбитров и Североамериканского спортивного арбитражного суда.

Коулман не стал подробно комментировать предстоящее слушание. Легкоатлет лишь заявил, что никогда не употреблял запрещённые препараты, и выразил уверенность в том, что на слушании USADA он будет оправдан.

«Я не из тех, кто принимает какие-то биодобавки, поэтому никогда не беспокоюсь о допинг-тестах и могу сдавать их в любое время. Широко распространившиеся сообщения о нарушениях правил сдачи проб просто не соответствуют действительности. Уверен, что предстоящее слушание, намеченное на 4 сентября, прояснит ситуацию — и этой осенью я буду участвовать в чемпионате мира в Дохе. Через некоторое время после слушания я смогу отвечать на вопросы по этому поводу, но пока я должен хранить молчание и с уважением относиться к процессу разбирательства», — сказал Коулман в интервью NBC.

Представители легкоатлета не говорили, как будут выстраивать его защиту на предстоящем слушании. Однако обычно в таких случаях спортсмен пытается доказать, что один из трёх тестов он пропустил не по своей вине, а по каким-либо объективным причинам. Тогда одно из предупреждений снимается, и дело закрывается. С двумя пропущенными допинг-тестами спортсмен может продолжать выступать, пока не совершит ещё одну ошибку в течение 12 месяцев.

Коулмана можно назвать одной из главных звёзд лёгкой атлетики. Уже в 20 лет он попал впервые на Олимпийские игры и выступил в составе американской эстафетной команды, но в финале она была дисквалифицирована за нарушения правил. В 2017 году Коулман подписал семизначный контракт с известным производителем одежды, удачно выступил на чемпионате мира в Лондоне и обогнал Усейна Болта в финале бега на 100 м. Перспективный американец стал серебряным призёром, уступив только Джастину Гэтлину. Позднее они оба выиграли серебро в спринтерской эстафете.

Спустя год Коулман сотворил сенсацию на зимних соревнованиях в Южной Каролине. Он пробежал 60 м за 6,37 секунд, превзойдя на две сотые мировой рекорд Мориса Грина, который держался почти 17 лет. Достижение Коулмана тогда не было ратифицировано из-за отсутствия необходимой техники, однако спустя месяц он пробежал дистанцию ещё быстрее, уже за 6,34 секунды. Этот результат стал новым рекордом мира. Вскоре Коулман подкрепил его победой на чемпионате мира в закрытых помещениях, где пробежал за 6,37 секунды.

В прошлом сезоне Кристиан продолжил утверждаться в роли суперзвезды лёгкой атлетики и на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» пробежал 100 м за 9,79 секунды. Он поделил седьмое место среди самых быстрых бегунов в истории и показал лучший результат за последние три года, превзойдя даже время, показанное Усейном Болтом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В этом сезоне Коулман продолжал выступать на самом высоком уровне. Он лидер сезона в беге на 100 м с результатом 9,81 секунды, показанном в Пало-Алто. Спортсмен отобрался на чемпионат мира в Дохе как в своей коронной дисциплине, так и в беге на 200 м.