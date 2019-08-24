«Нужно поддержать его»: что говорили о дисквалификации Кузнецова за океаном

Обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов призвал болельщиков поддержать Евгения Кузнецова, дисквалифицированного на четыре года из-за обнаружения в его допинг-пробе кокаина. В свою очередь, проживающий в США олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис отметил, что в НХЛ хоккеисту помогут с реабилитацией. Североамериканские СМИ отреагировали на произошедшее по-разному. Некоторые журналисты поддержали россиянина, другие же призвали его объясниться перед партнёрами по «Вашингтон Кэпиталз».

«Партнёры Кузнецова захотят получить ответы»

Решение IIHF дисквалифицировать нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года из-за обнаружения в его допинг-пробе кокаина вызвало серьёзную реакцию за океаном. О произошедшем написали многие специализированные СМИ. Так, о возможном наказании россиянина со стороны НХЛ порассуждал портал The Hockey News.

«Похоже, лига и «Кэпиталз» с осторожностью подойдут к ситуации Кузнецова, по крайней мере в том, что касается предоставления ему необходимой помощи. Но всё равно любое официальное наказание, которое не позволит ему принимать участие в играх НХЛ в этом сезоне, станет шоком», — говорится в статье на сайте издания.

Между тем в TMZ вспомнили кокаиновый скандал с участием Кузнецова и подчеркнули, что уже несколько месяцев всё шло к дисквалификации форварда.

«Звезда «Вашингтон Кэпиталз» отстранён от участия в международных матчах после положительного теста на кокаин... После того как всплыло видео, на котором Евгений находится в номере отеля, где на столе уложены дорожки белого порошка, это ни для кого не стало неожиданностью... Тогда 27-летний Кузнецов прокомментировал видео и настаивал, что никогда не принимал запрещённые вещества», — отметили в TMZ.

При этом в издании подчеркнули, что ни НХЛ, ни руководство «Вашингтона» не предприняли решительных действий по данному поводу.

«Международная федерация хоккея (IIHF), которая занимается организацией всего, от Олимпиады до мировых первенств, подходит ко всему немного иначе. И в пятницу IIHF впаяла Кузнецову четыре года дисквалификации после положительного теста на кокаин. Другими словами, он не сможет представлять свою родную страну, Россию, на международных соревнованиях до 2023 года», — отмечает TMZ.

В свою очередь, издание The Washington Post сообщило, что для «Вашингтон Кэпиталз» произошедшее сюрпризом не стало, в клубе «работали над этим вопросом». При этом сообщается, что руководители команды были крайне разочарованы поведением Кузнецова, который ранее заверял, что никогда не пробовал наркотики.

Наконец, известный американский журналист Брайан Макнэлли заявил, что в игре Кузнецова давно наметился спад, который мог быть связан с употреблением наркотиков.

«В прошлом сезоне отсутствие стабильности в игре Кузнецова уже вызывало разочарование. Он набрал 72 очка в регулярном чемпионате, но в то же время заметно недотягивал до планки, заданной в победоносной серии плей-офф. Забудьте о поклонниках и СМИ — после этого решения IIHF ему также придётся объясниться перед партнёрами по команде», — написал Макнэлли в Twitter.

А журналистка издания Fox News Бритт Макхенри, напротив, заступилась за Кузнецова.

«Я единственная, кто думает, что четыре года — это немного чрезмерно?!» — написала Макхенри в своём Twitter.

«У всех бывают чёрные полосы»

Российские хоккеисты, немало лет отыгравшие в НХЛ, также в основном высказали слова поддержки в адрес Кузнецова. В частности, олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис, который в настоящий момент проживает в США, призвал не судить игрока слишком строго.

«Ничего не поделать, у всех бывают свои минусы и чёрные полосы в жизни и карьере, многих спортсменов ловили на наркотиках. Самое главное, чтобы Женя хотел помощи и чувствовал поддержку. Лично я его поддерживаю. Все мы совершали ошибки в жизни. Я, например, давно не употребляю алкоголь, раньше у меня были с этим проблемы. Главное — это всё осознать и выйти на другую сторону. В НХЛ есть специальная программа, Жене помогут с реабилитацией и возвращением. Повторюсь, в жизни бывает всё. Нельзя падать духом, нужно смотреть в будущее с позитивом. В Северной Америке у Жени есть работа», — приводит слова Каспарайтиса «Чемпионат».

Поддержал точку зрения коллеги и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов. При этом он подчеркнул, что стоит дождаться решения НХЛ по этому делу.

«Сколько уже было скандалов с этим WADA. В последние годы тянется целый шлейф непонятных неразберих, как до Олимпийских игр в Пхёнчхане, так и после. Меня не волнует, о чём говорится в этих экспертизах, больше интересует, что скажут в НХЛ после своего расследования. От этого и будем отталкиваться, поскольку Женя играет в Америке. Давайте подождём, что произойдёт, какие будут последствия. Не будем делать поспешных выводов, плясать на костях, радоваться непонятно чему, нужно поддержать Женьку», — цитирует Брызгалова Sport24.

А Павел Буре призвал российских болельщиков рассчитывать на лучшее, но признался, что не верит в произошедшее.

«Будем надеяться, что Женя в ближайшие четыре года сможет играть в НХЛ. Насколько я знаю, пока идёт разбирательство... Будем поддерживать своего игрока. Я всех нюансов не знаю, но остаётся только надеяться на лучшее», — приводит слова Буре РИА Новости.