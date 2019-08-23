IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за допинг

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Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за допинг
  • © Keith Gillett/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба IIHF, в допинг-пробе 27-летнего россиянина, взятой во время чемпионата мира 2019 года, было обнаружено запрещённое вещество — кокаин.

Отмечается, что россиянин не стал требовать вскрытия пробы B. Срок его дисквалификации истечёт 12 июля 2023 года.

На мировом первенстве 2019 года Кузнецов сыграл в десяти матчах и записал в свой актив 6 (2 + 4) очков. Сборная России стала бронзовым призёром турнира.

Ранее сообщалось, что НХЛ закрыла дело в отношении видео с российским хоккеистом Кузнецовым.

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