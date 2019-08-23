Журналистка из США назвала чрезмерным срок дисквалификации Кузнецова
- ©John McCreary/Icon Sportswire
- globallookpress.com
«Я единственная, кто думает, что четыре года — это немного чрезмерно?!» — написала Макхенри в своём Twitter.
23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков.
В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было открыто из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.
Ранее глава IIHF Рене Фазель заявил, что не знает, накажет ли НХЛ Кузнецова за кокаин.