Журналистка из США назвала чрезмерным срок дисквалификации Кузнецова

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Журналистка американского издания Fox News Бритт Макхенри отреагировала на дисквалификацию Международной федерацией хоккея (IIHF) российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Журналистка из США назвала чрезмерным срок дисквалификации Кузнецова
  • ©John McCreary/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я единственная, кто думает, что четыре года — это немного чрезмерно?!» — написала Макхенри в своём Twitter.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков.

В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было открыто из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее глава IIHF Рене Фазель заявил, что не знает, накажет ли НХЛ Кузнецова за кокаин.

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