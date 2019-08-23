Фазель не знает, накажет ли НХЛ Кузнецова за кокаин

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что не знает, как в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отреагируют на дисквалификацию форварда сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил.

«У НХЛ и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил. Поэтому я не знаю, будет ли там наказан Кузнецов. Но в НХЛ сильные социальные программы, программы реабилитации от наркотиков и прочее. В НХЛ также серьёзно относятся к этой проблеме», — приводит слова Фазеля ТАСС.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за кокаин. Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков.

Ранее Александр Кожевников высказал мнение, что карьера Кузнецова может пойти под откос из-за дисквалификации.