Кожевников считает, что карьера Кузнецова может пойти под откос из-за дисквалификации

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал дисквалификацию форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Это очень плохая новость. Каждый сам думает и принимает решение. Женя же прекрасно знал, что он делает. Он взрослый человек. Хотел играть в хоккей, но иногда нужно думать. Жалко человека, карьера может пойти под откос», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Он отметил, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на подобное не обращают особого внимания, тогда как путь в сборную для 27-летнего форварда наверняка будет закрыт.

«Мы сами или создаём счастье, или нет. Жалко Женьку. Просто нет слов. Но это его решение, он знал, что оно сулит. Теперь нужно думать, как быть дальше», — добавил эксперт.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за кокаин. Он дебютировал за основную сборную России в 2012 году и в общей сложности сыграл в 48 матчах, записав в свой актив 22 (10 + 12) очка.

Ранее глава IIHF заявил, что Кузнецов имеет право обжаловать свою дисквалификацию.