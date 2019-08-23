Глава IIHF заявил, что Кузнецов имеет право обжаловать свою дисквалификацию

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал дисквалификацию форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Кузнецов ещё может подать апелляцию на решение — о действиях игрока надо у него спрашивать, но я не знаю, есть ли в этом смысл. Он отказался от вскрытия пробы Б — это его решение», — приводит слова Фазеля ТАСС.

На мировом первенстве 2019 года Кузнецов сыграл в десяти матчах и записал в свой актив 6 (2 + 4) очков. Сборная России стала бронзовым призёром турнира.

Ранее стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за кокаин.