«Я принимаю это наказание»: хоккеист Кузнецов дисквалифицирован IIHF на четыре года за употребление кокаина

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) дисквалифицировала российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года, после того как в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. До июня 2023 года он не сможет участвовать в турнирах под эгидой IIHF — чемпионатах мира и Олимпийских играх. Отстранение не распространяется на матчи Национальной хоккейной лиги.

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) объявила о дисквалификации российского нападающего Евгения Кузнецова. Игрок «Вашингтон Кэпиталз» отстранён от соревнований под эгидой организации на четыре года. Причиной стал положительный допинг-тест, сданный во время чемпионата мира 2019 года.

Проба Кузнецова, взятая 26 мая, в день матча за третье место, показала наличие в организме спортсмена кокаина, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). 13 июня хоккеист был предварительно отстранён, и теперь с этой даты будет отсчитываться его дисквалификация. Сыграть вновь на чемпионате мира или Олимпийских играх он сможет только после лета 2023 года. Кузнецов сразу отказался от вскрытия пробы Б и признал свою вину.

«IIHF уведомила меня о дисквалификации на международных соревнованиях из-за того, что моя допинг-проба оказалась положительной. Я решил принять это наказание. Я всегда гордился тем, что представляю свою страну, это близко моему сердцу», — заявил спортсмен.

«Тяжело принять то, что я не смогу надеть свитер сборной следующие четыре года. Я разочаровал многих важных для меня людей, включая семью, партнёров по команде и друзей. С первого дня, когда я вышел на лёд в Вашингтоне, «Кэпиталз» и болельщики команды великолепно относились ко мне и моей семье. Я ужасно себя чувствую за то, что подвёл их. Понимаю, что единственный способ вернуть доверие — взять ответственность за эту ситуацию и свои действия», — добавил россиянин.

Как сообщает «Чемпионат», Кузнецов был лишён бронзовой медали чемпионата мира — 2019.

Карьера Кузнецова в Национальной хоккейной лиге тоже может пострадать. Формально НХЛ не связана никакими обязательствами с IIHF или WADA и не обязана распространять наложенные ими санкции на своих игроков. Между игроками и лигой заключён коллективный договор, который действует до 2023 года. В нём определён список запрещённых препаратов, за употребление которых хоккеисты могут быть наказаны.

За первое нарушение антидопинговых правил НХЛ дисквалифицирует игрока на 20 матчей, лишает зарплаты на время отстранения и принудительно отправляет на программу по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и расстройством поведения. При этом такие санкции вводятся только по итогам тестов, которые проходили с согласия НХЛ, а не WADA.

Кокаин входит в число запрещённых веществ, но не рассматривается лигой как препарат, который улучшает физические способности. Поэтому за его употребление не грозит дисквалификация на матчи НХЛ. Однако провинившийся хоккеист должен будет пройти реабилитацию. Об этом заявил вице-президент лиги Билл Дэйли.

Функционер добавил, что Кузнецов встретится с главой НХЛ Гэри Беттмэном, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и дальнейшие действия хоккеиста в преддверии открытия тренировочных лагерей и начала нового сезона в НХЛ.

NHL Deputy Commissioner Bill Daly statement regarding @Capitals' forward Evgeny Kuznetsov: pic.twitter.com/1KvqktURKG — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 31, 2019

Глава IIHF Рене Фазель подтвердил, что наказание Кузнецова не будет распространяться на матчи НХЛ. Он добавил, что спортсмен может также опротестовать решение федерации.

«Кузнецов ещё может подать апелляцию на решение. О действиях игрока надо у него спрашивать, но я не знаю, есть ли в этом смысл. Он отказался от вскрытия пробы Б — это его решение. У НХЛ и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил. Поэтому я не знаю, будет ли там наказан Кузнецов. Но в НХЛ сильные социальные программы, программы реабилитации от наркотиков и прочее. В НХЛ также серьёзно относятся к этой проблеме», — сказал Фазель ТАСС.

«Вашингтон Кэпиталз» выпустил официальный пресс-релиз, в котором клуб прояснил свою позицию в отношении Кузнецова.

«Как мы понимаем, г-н Кузнецов добровольно обратился за помощью в рамках программы образования и консультаций, предусмотренной коллективным договором НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ, и согласился на проведение регулярной процедуры тестирования в связи с его участием в этой программе», — говорится в заявлении.

В клубе заверили, что окажут форварду всю необходимую помощь, чтобы он смог справиться с ситуацией, а также пообещали оставаться на связи с представителями лиги до вынесения официального вердикта.

«Из-за деликатного характера вопроса мы пока воздержимся от дальнейших комментариев», — добавили в «Кэпиталз».

Для агента Кузнецова Валерия Гущина новость о дисквалификации стала шоком. Он заявил, что не знал об употреблении кокаина своим клиентом.

«Честно говоря, я не в курсе произошедшего. Кузнецова дисквалифицировали на четыре года? Ничего себе. Вот это да... О приёме кокаина я не знал. У меня в этом отношении большие сомнения. Я не верю, что он мог это сделать», — заявил РБК агент.

Проба на допинг была взята у Кузнецова за день до появления в интернете скандального видео с его участием. Неизвестный пользователь опубликовал в Twitter 20-секундный ролик, на котором видно, как хоккеист сидит за столом с рассыпанным белым порошком, похожим на кокаин, свёрнутой долларовой купюрой и пустой стеклянной бутылкой. Позади Кузнецова, который в тот момент смотрел в свой телефон и общался по-русски с кем-то за кадром, лежала спящая девушка.

В IIHF не утверждали, что данное видео каким-либо образом связано с текущим допинговым скандалом. Тогда, после чемпионата мира, Кузнецов заявил, что не имел отношения к происходящему, а видео было снято за год до публикации в Лас-Вегасе, где «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли в финальной серии против «Вегас Голден Найтс».

«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу. Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашёл к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, — позвонил другу и ушёл оттуда как можно быстрее. Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — говорил Кузнецов «Спорт-Экспрессу».

Однако в НХЛ заинтересовались странным видео. Три месяца назад Дэйли заявлял, что вся информация, относящаяся к данному делу, будет собрана и рассмотрена.

«Лига нуждается в большем количестве фактов, прежде чем принимать какие-то меры и делать следующие шаги. Я не собираюсь употреблять слово «расследование», потому что считаю его довольно неоднозначным. Мы должны понимать, что произошло, понимать факты и обстоятельства. Я бы не назвал это формальным расследованием, но мы хотим понимать, что происходит. Кажется, он признал, что был в той комнате, но я не знаю, что это было. Он утверждает, что ничего не употреблял. На этом основании я не собираюсь его ни в чём обвинять», — приводил слова Дэйли The Washington Post.

Однако спустя три дня функционер заявил, что НХЛ закрыла дело. После разговора лиги с Кузнецовым его слова были признаны не поддающимися сомнению, хотя некоторые его действия, запечатлённые на видео, не нашли одобрения. Тем не менее через несколько недель после публикации видео Кузнецов удалил все фотографии из своего профиля в Instagram и отписался практически от всех людей, за чьими публикациями следил, не прокомментировав мотивы своих действий.