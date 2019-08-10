Слухи об окончании карьеры и визит в столицу зимних ОИ-2022: как Овечкин проводит межсезонье в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посетил столицу Олимпиады 2022 года в качестве посла НХЛ. Спортивные эксперты считают это добрым знаком, полагая, что лига всё же отпустит своих игроков для участия в Играх. Между тем американские СМИ обсуждают возможное завершение карьеры звёздного форварда после того, как в 2021 году истечёт его нынешний контракт. При этом сам Овечкин отмечает, что решение он будет принимать в зависимости от состояния своего здоровья.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является самым обсуждаемым игроком нынешнего межсезонья в НХЛ. Североамериканские СМИ не перестают интересоваться, когда звёздный легионер планирует завершить карьеру, в то время как сам хоккеист ведёт активную социальную деятельность и даёт уклончивые ответы относительно своего будущего.

В частности, обладатель Кубка Стэнли в беседе с корреспондентами официального сайта лиги отказался обсуждать окончание профессиональных выступлений на льду. «Поговорим об этом через два года», — парировал форвард.

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При этом ранее Овечкин поделился с российскими СМИ мыслями о том, чем он займётся после прощания с хоккеем.

«Сколько я буду играть? Всё будет зависеть от здоровья, потому что я не хочу быть сломанным. После завершения карьеры хочется играть с детьми и чувствовать себя нормально. Возглавлю ли я Министерство спорта России? Давайте посмотрим, потом будет видно», — приводит слова нападающего «Чемпионат».

Западные СМИ и персональные фанаты Овечкина за океаном такой риторикой россиянина обеспокоены. Всё дело в том, что действующее соглашения Овечкина с «Вашингтоном» истекает после 2021 года, а к тому моменту игрок отпразднует своё 35-летие. И если Александр лишится стимула — догнать Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ, — то вполне может завершить карьеру.

Впрочем, аналитики издания Yahoo Sports подобные прогнозы называют пессимистичными и отмечают, что в лице Александра Великого лига может потерять ярчайшего исполнителя.

«Шокирует, что Александр через какое-то время действительно может оставить НХЛ. Его хоккейная звезда была неотъемлемой частью этой лиги с момента его первого сезона в 2005 году. Для вратарей наступит более безопасное время. Поразительно, что поколение этих талантов подходит к концу», — размышляет обозреватель Стивен Психоджиос.

Пекинская утка и встреча с фанатами

Пока журналисты рассуждают относительно будущего Овечкина, сам форвард не только отдыхает, но и занимается общественно полезными делами.

В начале месяца хоккеист посетил Москву, где объявил о старте второго всероссийского юношеского хоккейного турнира «Кубок Александра Овечкина», который пройдёт в Московской области с 11 по 17 августа, после чего отправился в столицу зимней Олимпиады 2022 года — Пекин.

В Китай нападающий прибыл в качестве посла НХЛ. Его визит был направлен на улучшение партнёрских отношений между Китаем и лигой, поскольку развитие хоккея в стране — приоритетная задача НХЛ. Однако в визите титулованного игрока болельщики всего мира увидели добрый знак. Посещение строящихся объектов будущей Олимпиады натолкнули на мысли, что руководство лиги отступит от ранее принятого решение и всё же отпустит своих игроков на зимние Игры 2022 года.

Приезд российского форварда вызвал в китайской столице небывалый ажиотаж. Десятки болельщиков встречали Овечкина уже в аэропорту, кроме того, деловые встречи с хоккеистом провели руководители местного клуба «Сан Девил» и один из главных хоккейных меценатов страны Чжоу Юньцзе.

По сложившейся в Национальной хоккейной лиге традиции Овечкин провёл несколько мастер-классов с детьми и уделил время одному из своих юных фанатов. 10-летний Уильям специально для встречи со своим кумиром прилетел в Пекин из Шанхая.

Уильям научил российскую звезду писать свои имя и игровой номер китайскими иероглифами, после чего сыграл с хоккеистом в видеоигру, в которой шайбы собирали китайскими палочками для еды.

Без внимания звезды НХЛ не остались и главные достопримечательности будущей столицы зимней Олимпиады. Овечкин посетил Храм Неба эпохи Мин, побывал с экскурсией в Запретном городе — комплексе, где жили китайские императоры, и отметился путешествием на Великую Китайскую стену. Хоккеист побывал на участке Мутяньюй, где не только сделал памятные фото, но и прокатился на тобогане.

Своими впечатлениями форвард с радостью делился с подписчиками социальных сетей.

«Отличный опыт — побывать на Великой Китайской стене. Здесь невероятные виды. А ещё очень жарко! А ездить на тобогане очень весело», — рассказал форвард читателям официального Twitter «Вашингтона».

Кроме того, российский нападающий познакомился и с гастрономическими традициями Пекина, отведав традиционную утку по древнему рецепту.

Поездка произвела колоссальное впечатление на Овечкина. Подводя итоги своего визита, капитан «Вашингтона» подчеркнул, что в КНР заинтересованы в развитии хоккея.

«Мы надеемся, что хоккей в Китае будет развиваться. Я встретил и познакомился с множеством отличных людей, которые не понимают, что такое хоккей. Именно поэтому я постарался показать им и объяснить все прелести нашей замечательной игры. Думаю, что для китайских людей и китайского правительства очень важно строить хоккейные катки, привозить сюда тренеров и учиться игре, и мне кажется, что у них всё получится», — признался Овечкин.

Отдельное внимание форвард уделил своим эмоциям от общения с юными китайскими хоккеистами и фанатами.

«С ними было очень весело. Да, я не всегда понимал, что они мне хотят сказать, но мне кажется, что ребята запомнят этот момент до конца жизни. Было здорово», — цитирует Овечкина официальный сайт лиги.

Стоит отметить, что нынешний визит в Китай стал для Овечкина вторым. Ранее нападающий сборной России посещал Пекин в качестве болельщика во время летней Олимпиады 2008 года.

По признанию самого форварда, он намерен вернуться туда и в третий раз, впрочем, уточнять, в каком статусе, не стал.