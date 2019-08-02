«Трамп — тоже мой болельщик»: Овечкин о завершении карьеры, кумирах и советах родителям

Для появления в России новых звёзд хоккея нужно создать больше детских лиг и команд. Такое мнение высказал российский нападающий Александр Овечкин на пресс-конференции, посвящённой проведению его турнира «Ови Cup». Он также посоветовал родителям, когда лучше отдавать ребёнка в хоккей, рассказал, чем займётся после завершения карьеры и объяснил, почему президент США Дональд Трамп называет его Александром Великим.

Александр Овечкин принял участие в пресс-конференции, посвящённой спонсируемому им детскому хоккейному турниру «Ови Cup». В первую очередь он дал совет родителям, как воспитать игрока, а детям — как добиться таких же успехов, каких добился он сам.

«Сейчас очень много школ и секций, которые специализируются на хоккее. На первых порах я бы выбрал ту, что ближе к дому. Потом, когда станет понятно, что есть талант, можно отправлять в «Динамо», ЦСКА или любую другую. Можно выбрать также Ярославль, Омск или Уфу. Лично я поздно начал заниматься, а кто-то смог раньше. Пойти в секцию в пять-шесть или семь лет мне кажется нормальным. В 12 лет в игроке уже можно разглядеть звезду, но пока ещё не мирового масштаба. Всё зависит от развития, силы воли и удачи. Чтобы стать как Овечкин, надо любить свой вид спорта, тренироваться и не отвлекаться на всякие мелочи. Надо поставить цель и добиваться её через пот и труд», — сказал Овечкин.

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Игрок «Вашингтон Кэпиталз» посетовал на нехватку команд и соревнований в России, чтобы молодым игрокам было легче выходить на взрослый уровень, но отметил, что ситуация в последнее время улучшается.

«Чтобы юные таланты не терялись на пути в большой хоккей, надо создавать больше детских лиг. В США и Канаде можно сбиться со счёта, пока перечисляешь, сколько есть возможностей для детей в спортивном плане. Это не только хоккей, но и другие виды. Когда я начинал, было восемь разных команд. Если ты не попадаешь во вторую или молодёжную, то уходишь учиться и заканчиваешь со спортом. Сейчас, к счастью, всё развивается, но хотелось бы видеть ещё больше ледовых дворцов, команд, лиг. Дети могут не раскрываться в юном возрасте, но заиграть в 17—18 лет», — уверен обладатель Кубка Стэнли.

Он также добавил, что сам скучает по тем временам, когда ребёнком принимал участие в тренировочных выездах с детскими командами.

«В детстве все сборы были прекрасным временем, потому что всё время проводишь с друзьями, с командой. Я побывал и в Финляндии, куда с маминым клубом ездил четыре года, и в лагере имени Зои Космодемьянской. Осталось много воспоминаний, много моментов из того времени хотелось бы повторить, но мы уже стали взрослыми», — посетовал спортсмен.

Овечкин признался, что своего сына Сергея, который родился в прошлом августе, обязательно отдаст в хоккей.

«У моего сына другого пути не будет. Думаю, что, когда он начнёт ходить и впервые придёт на хоккей, ему очень понравится, и тогда он скажет: «Папа, давай клюшки и коньки». Других вариантов у него не будет. Конечно, в футбол и баскетбол тоже будет играть. Но заставлять не будем», — отметил хоккеист.

Заодно нападающий рассказал, кем он видит себя после завершения карьеры, и заверил, что не станет переходить на тренерскую работу.

«Я бы не хотел стать тренером после завершения карьеры. У меня есть ещё два года контракта с «Вашингтон Кэпиталз». В следующем году будет локаут, поэтому не уверен, где потом буду играть и продолжать карьеру. Всё будет зависеть от здоровья. Хочется не быть поломанным, а ещё поиграть с детьми. чувствовать себя нормальным после завершения карьеры. Стать министром спорта России? Поживём — увидим», — добавил Овечкин.

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Хоккеист рассказал, что в детстве у него было много кумиров, и сыграть с кем-нибудь из них в одной команде стало исполнением его мечты.

«Моим самым любимым кумиром был Валерий Каменский. Из ветеранов нравился Александр Мальцев. К сожалению, немного с ним видео сохранилось. Ещё есть Сергей Фёдоров, Марио Лемьё — хотелось быть на них похожими, когда был ребёнком. Потом, когда выходил на лёд и играл против них, то понимал, что уже чего-то достиг. С Фёдоровым удалось сыграть и в одной команде. Это была мечта, которая осуществилась», — признался игрок.

Напоследок Овечкин рассказал, какое прозвище ему больше всему нравится и как относится к тому, что Дональд Трамп назвал его Александром Великим.

«Я не уделяю внимания тому, что меня считают лучшим российским хоккеистом и самым популярным русским в США. Как есть — так есть. Я такой же человек, как все, просто более узнаваемый. Дональд Трамп назвал меня Александром Великим? Обычно так говорят болельщики. Значит, он тоже мой болельщик. Мне нравится просто Ови, это лучший вариант», — сказал хоккеист.