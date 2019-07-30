«Внесёт больше разнообразия в атаки»: «Вегас» обменял Гусева в «Нью-Джерси»

Российский нападающий Никита Гусев продолжит карьеру в «Нью-Джерси Девилз». «Вегас» не смог заключить контракт с хоккеистом и обменял его на право выбора молодых игроков во втором и третьем раунде драфта 2021 года. В новой команде он заработает $9 млн за два года. По словам генерального менеджера «Девилз» Рэя Шеро, российский спортсмен обладает необходимыми качествами, которые помогут усилить игру команды в атаке.

После завершения истории с Артемием Панариным и Сергеем Бобровским одним из главных вопросов для российских любителей хоккея оставалось место продолжения карьеры Никиты Гусева. Один из лучших бомбардиров чемпионата мира в Словакии ещё в конце прошлого сезона покинул санкт-петербургский СКА и присоединился к «Вегас Голден Найтс», однако так и не провёл за коллектив ни одной встречи. Впоследствии клуб из Невады так и не смог договориться со спортсменом о личном контракте и обменял права на него в «Нью-Джерси Девилз».

Как сообщили на официальном сайте финалиста Кубка Стэнли-2017/18, в качестве компенсации за Гусева «Вегас» получил два права выбора на драфте 2021 года — во втором и третьем раундах. Учитывая статус российского нападающего, которого на протяжении последних лет называют одним из лучших хоккеистов мира за пределами НХЛ, решение «Голден Найтс» кажется не вполне обоснованным. Но с учётом отсутствия свободного места в платёжке у команды просто не было выбора.

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Как сообщало издание The Athletic, «Голден Найтс» предлагал Гусеву двухгодичный контракт с зарплатой $2 млн в год. Сам россиянин хотел получать как минимум вдвое больше, что не вписывалось в планы руководства клуба.

«Условия контракта, которые он запрашивал, оказались выше того, что было для нас приемлемо. Когда это выяснилось, мы предпочли обменять его на дополнительные выборы на драфте, которыми сможем воспользоваться в будущем», — цитирует пресс-служба «Вегаса» генерального менеджера Джорджа Макфи.

Функционер признался, что восхищён некоторыми качествами россиянина, но не уверен, что Никита непременно сможет добиться успеха в североамериканской лиге.

«К сожалению, я сомневаюсь, что кто-то может сказать, какой игрок получится из хоккеиста, не сыгравшего в НХЛ ни одного матча. Мы считаем его очень умным игроком, у него хорошие руки, но небольшие габариты. Кроме того, он не обладает скоростью, необходимой элитному игроку. Трудно понять, каким он будет. Без сомнения, он будет играть в НХЛ, но насколько хорошо, сказать сложно», — сказал Макфи.

При этом он заявил, что коллектив приложил все усилия, чтобы удовлетворить желания Гусева по зарплате, но в итоге не смог предложить ему соответствующий контракт. Кроме того, Макфи отметил, что россиянин является «хорошим человеком и атлетом», а также пожелал ему успехов в новом клубе.

«После этого обмена у нас есть девять пиков в трёх первых раундах ближайших двух драфтов. Это поможет нам увеличить глубину и число молодых игроков», — заключил генеральный менеджер «Голден Найтс».

Гусев стал 23-м в истории отечественным хоккеистом «Нью-Джерси Девилз» и составил компанию таким прославленным атлетам, как Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Илья Ковальчук, Сергей Брылин и другие. При этом в настоящий момент в основном составе команды нет ни одного представителя России. До недавнего времени в коллективе числился Егор Яковлев, но впоследствии защитник принял решение продолжить карьеру в магнитогорском «Металлурге».

Комментируя обмен Гусева, генеральный менеджер «Девилз» Рэй Шеро был предельно краток.

«Никита — фланговый нападающий, который внесёт больше разнообразия в атаки нашей команды благодаря своим выдающимся инстинктам, видению и уровню мастерства», — заявил Шеро.

В отличие от «Вегаса», «Нью-Джерси» смог удовлетворить требования Гусева и заключил с ним двухлетнее соглашение на $9 млн. По информации Spotrac, россиянин сразу вошёл в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов команды. На данный момент самый большой доход у защитника Пи Кей Суббана ($9 млн за сезон), недавно обменянного из «Нэшвилл Предаторз».

В отличие от функционера, бывший защитник «Нью-Джерси» Кен Данико более подробно высказался о приходе Гусева. По его мнению, у россиянина не должно быть проблем с адаптацией в НХЛ.

«Говорят, что Гусев — лучший хоккеист мира за пределами НХЛ, но я недостаточно следил за ним. Многие говорят, что по хоккейному интеллекту он сравним с Панариным, что он невероятно хорош в большинстве. В прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом КХЛ, но также является отличным снайпером. Он ещё не выступал в НХЛ, всякое может случиться, но необходимо дать ему время. Когда у тебя такой интеллект, как у Никиты, неважно, где ты играешь. Давайте наберёмся терпения», — заявил Данико в эфире NHL Tonight.

Кроме того, Данико считает, что Гусев может составить связку с восходящей звездой НХЛ Джеком Хьюзом. На драфте 2019 года он был выбран под первым номером и уже готовится к дебюту в лиге. Как и Никита, американский центральный нападающий не отличается физической мощью и габаритами, но с лихвой компенсирует это игровым мышлением и техникой, вследствие чего их сотрудничество видится более чем интригующим.

Примечательно, что в настоящий момент Гусев уже успел сменить три клуба НХЛ, но так и не провёл в лиге ни одной встречи. В 2012 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрала форварда на драфте под общим 202-м номером, но семь лет спустя обменяла права на него в «Вегас».

Гусев мог пополнить состав «Голден Найтс» ещё в сезоне-2017/18, но ожидаемо решил остаться в КХЛ. В свете запрета представителям НХЛ на выступление на Олимпиаде россиянин принял решение повременить с переездом за океан и помог национальной команде впервые за 26 лет взять золото Игр. При этом Никита не только стал лучшим бомбардиром сборной, но и сыграл ключевую роль в финальном матче с Германией. Форвард СКА оформил дубль, став автором спасительной шайбы за 56 секунд до конца третьего периода, а в овертайме отдал результативную передачу на Кирилла Капризова.

Никита провёл ещё один сезон в КХЛ, по итогам которого стал лучшим бомбардиром лиги с 82 очками (17 голов + 65 результативных передач), а после неудачного выступления СКА в Кубке Гагарина отправился в НХЛ. Нападающий присоединился к «Вегасу» по ходу серии первого раунда плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс», но так и не появился на льду. Подопечные Жерара Галана потерпели поражение в семи встречах и расстались с надеждами на победу.

В межсезонье Гусев продолжал тренироваться с командой, но подписание контракта с ним не являлось приоритетом для «Вегаса». С разницей в месяц клуб провёл два обмена, в результате которых его покинули два высокооплачиваемых спортсмена — защитник Колин Миллер ($3,875 млн) и форвард Дэвид Кларксон ($5,25 млн). Некоторые предположили, что «Голден Найтс» расчищает место в платёжной ведомости для подписания контракта с Никитой, но руководство коллектива решило иначе. Так, всё тот же Макфи заявил о стремлении привлечь нескольких молодых игроков и назвал «несрочной» ситуацию с россиянином.