«Вегас» обменял хоккеиста Гусева в «Нью-Джерси»

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Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Джерси Дэвилз» совершили обмен с участием российского форварда Никиты Гусева.
«Вегас» обменял хоккеиста Гусева в «Нью-Джерси»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как сообщает официальный сайт «Вегаса», клуб обменял форварда Никиту Гусева в «Нью-Джерси», получив два драфт-пика 2021 года.

Россиянин подписал контракт с «Голден Найтс» в апреле 2019 года, однако так и не сыграл ни одного матча в НХЛ. В прошлом сезоне Гусев стал рекордсменом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству голевых передач за сезон — 75, набрав 101 очко (26 + 75).

Ранее агент Бурдасова рассказал о ходе переговоров с клубами НХЛ.

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