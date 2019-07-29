«Вегас» обменял хоккеиста Гусева в «Нью-Джерси»
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- © Maksim Konstantinov/Global Look Press
Как сообщает официальный сайт «Вегаса», клуб обменял форварда Никиту Гусева в «Нью-Джерси», получив два драфт-пика 2021 года.
Россиянин подписал контракт с «Голден Найтс» в апреле 2019 года, однако так и не сыграл ни одного матча в НХЛ. В прошлом сезоне Гусев стал рекордсменом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству голевых передач за сезон — 75, набрав 101 очко (26 + 75).
Ранее агент Бурдасова рассказал о ходе переговоров с клубами НХЛ.