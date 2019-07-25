В Подмосковье пройдёт Кубок Александра Овечкина

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В Подмосковье состоится турнир, названный в честь нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
В Подмосковье пройдёт Кубок Александра Овечкина
  • ©mst.mosreg.ru

«Совсем скоро в Подмосковье во второй раз состоится Кубок Александра Овечкина. Это соревнования для парней, которые любят хоккей, живут им и мечтают стать чемпионами. Всё готово к первым матчам», — цитирует хоккеиста телеканал «360».

По словам спортсмена, финалисты сыграют на новой ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске.

«Я видел площадку, она оснащена на самом высоком уровне. Лично проверил физическую форму и боевой настрой игроков и приглашаю всех нас поддержать ребят. Будущее российского хоккея начинается здесь», — добавил он.

Второй Кубок Александра Овечкина пройдёт с 11 по 17 августа. Ряд поединков состоится в Мытищах, а финальная встреча и гала-матч — в Красногорске.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов возглавил список самых успешных российских звёзд по версии Forbes.

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