Нурмагомедов возглавил список самых успешных российских звёзд по версии Forbes

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России в возрасте до 40 лет по версии Forbes.

Нурмагомедов стал лучшим из представителей спорта в рейтинге. В тройку вошёл ещё один известный российский спортсмен — нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В список также попали форвард «Зенита» Артём Дзюба, теннисистка Мария Шарапова, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, теннисист Карен Хачанов, а также фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

Ранее Нурмагомедов признался, что на него давит статус фаворита в бою с Порье.