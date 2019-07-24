Нурмагомедов признался, что на него давит статус фаворита в бою с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как относится к статусу фаворита в предстоящем титульном поединке с американцем Дастином Порье.

«Конечно, на меня это давит. Самое главное, чтобы я понимал, на что я иду и что могу потерять. Я знаю, что потеряю, если проиграю», — приводит слова российского бойца официальный сайт UFC.

Он также сказал, что его будет отвлекать тот факт, что на турнире UFC 242 в Абу-Даби также пройдут выступления многих близких ему людей.

«Главное, чтобы они выиграли и ещё сильнее смотивировали меня на победу», — добавил Нурмагомедов.

Бой между Нурмагомедовым и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов рассказал о своей главной задаче за два месяца до боя с Порье.