Нурмагомедов признался, что на него давит статус фаворита в бою с Порье
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«Конечно, на меня это давит. Самое главное, чтобы я понимал, на что я иду и что могу потерять. Я знаю, что потеряю, если проиграю», — приводит слова российского бойца официальный сайт UFC.
Он также сказал, что его будет отвлекать тот факт, что на турнире UFC 242 в Абу-Даби также пройдут выступления многих близких ему людей.
«Главное, чтобы они выиграли и ещё сильнее смотивировали меня на победу», — добавил Нурмагомедов.
Бой между Нурмагомедовым и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе состоится 7 сентября в Абу-Даби.
Ранее Нурмагомедов рассказал о своей главной задаче за два месяца до боя с Порье.