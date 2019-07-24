Нурмагомедов рассказал о своей главной задаче за два месяца до боя с Порье

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к титульному бою с американцем Дастином Порье.
Нурмагомедов рассказал о своей главной задаче за два месяца до боя с Порье
  • © Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

«Осталось два месяца, и для меня сейчас главное — быть в хорошей физической форме. Я должен быть готов драться все 25 минут, а если надо, то и всю ночь», — приводит слова российского бойца официальный сайт UFC.

Он также подчеркнул, что перед этим поединком необязательно применять треш-ток, так как у него и так достаточно мотивации на бой.

«Я должным образом отношусь к Порье как к сопернику. Это очень хороший боец, и я его не недооцениваю», — добавил Нурмагомедов.

Бой между Нурмагомедовым и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вышел на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

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