Нурмагомедов рассказал о своей главной задаче за два месяца до боя с Порье
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«Осталось два месяца, и для меня сейчас главное — быть в хорошей физической форме. Я должен быть готов драться все 25 минут, а если надо, то и всю ночь», — приводит слова российского бойца официальный сайт UFC.
Он также подчеркнул, что перед этим поединком необязательно применять треш-ток, так как у него и так достаточно мотивации на бой.
«Я должным образом отношусь к Порье как к сопернику. Это очень хороший боец, и я его не недооцениваю», — добавил Нурмагомедов.
Бой между Нурмагомедовым и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе состоится 7 сентября в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вышел на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.