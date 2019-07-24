Нурмагомедов вышел на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории, обновлённый по состоянию на 24 июля.
Нурмагомедов вышел на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории
  • @khabib_nurmagomedov / Instagram

Как сообщает пресс-служба UFC, на второе место в рейтинге Pound for pound поднялся российский боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом в лёгком весе.

Лидером рейтинга остаётся чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье. На третье место опустился чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс.

Свой следующий поединок Нурмагомедов проведёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Его соперником станет временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что его сын приготовил нечто особенное для Порье.

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