Нурмагомедов вышел на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории, обновлённый по состоянию на 24 июля.

Как сообщает пресс-служба UFC, на второе место в рейтинге Pound for pound поднялся российский боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом в лёгком весе.

Лидером рейтинга остаётся чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье. На третье место опустился чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс.

Свой следующий поединок Нурмагомедов проведёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Его соперником станет временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что его сын приготовил нечто особенное для Порье.