Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб приготовил сюрпризы для Порье

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его сын приготовил нечто особенное для соперника, которым станет американец Дастин Порье.

«Хабиб растёт в ударной технике. У нас уже есть домашние заготовки, сюрпризы для Порье. В середине второго — начале третьего раунда вы их увидите. У нас будут сюрпризы по ударной технике», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 242.

Ранее сообщалось, что Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов.