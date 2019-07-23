Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб приготовил сюрпризы для Порье

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его сын приготовил нечто особенное для соперника, которым станет американец Дастин Порье.
Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб приготовил сюрпризы для Порье
  • @khabib_nurmagomedov / Instagram

«Хабиб растёт в ударной технике. У нас уже есть домашние заготовки, сюрпризы для Порье. В середине второго — начале третьего раунда вы их увидите. У нас будут сюрпризы по ударной технике», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 242.

Ранее сообщалось, что Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов.

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