Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
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После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов. Мероприятие прошло без конфликтов, по его завершении бойцы пожали друг другу руки.
Two champs collide in Abu Dhabi at #UFC242! 🏆— UFC Europe (@UFCEurope) 5 июля 2019 г.
🦅 @TeamKhabib 🆚 @DustinPoirier 💎 pic.twitter.com/9JHTh3OXeq
Турнир по смешанным единоборствам UFC 242 состоится 7 сентября в Абу-Даби. В главном поединке вечера встретятся Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов. На кону будет стоять пояс чемпиона в лёгкой весовой категории, принадлежащий россиянину.
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