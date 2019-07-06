Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов

Американский боец Дастин Порье и российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сошлись в традиционном поединке взглядов после пресс-конференции в Лас-Вегасе.

После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов. Мероприятие прошло без конфликтов, по его завершении бойцы пожали друг другу руки.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 242 состоится 7 сентября в Абу-Даби. В главном поединке вечера встретятся Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов. На кону будет стоять пояс чемпиона в лёгкой весовой категории, принадлежащий россиянину.

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