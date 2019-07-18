Вице-президент НХЛ назвал Овечкина идеальным кандидатом для популяризации хоккея в Китае

Короткая ссылка
Исполнительный вице-президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по медиа и международной стратегии Дэвид Пропер считает, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин символизирует собой всё лучшее, что есть в спорте.
Вице-президент НХЛ назвал Овечкина идеальным кандидатом для популяризации хоккея в Китае
  • Reuters

«Мы очень рады, что Александр Овечкин присоединится к нам нынешним летом в Китае. Алекс символизирует собой всё лучшее, что есть в спорте. Он обладает комбинацией огромного таланта, личности и спортивного мастерства. Он идеальный кандидат, чтобы представлять усилия НХЛ по популяризации хоккея в Китае», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 51 шайбу в 81 матче.

Ранее сообщалось, что Овечкин отправится в Китай в качестве посла НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить