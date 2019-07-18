Вице-президент НХЛ назвал Овечкина идеальным кандидатом для популяризации хоккея в Китае
- Reuters
«Мы очень рады, что Александр Овечкин присоединится к нам нынешним летом в Китае. Алекс символизирует собой всё лучшее, что есть в спорте. Он обладает комбинацией огромного таланта, личности и спортивного мастерства. Он идеальный кандидат, чтобы представлять усилия НХЛ по популяризации хоккея в Китае», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.
В прошлом сезоне Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 51 шайбу в 81 матче.
Ранее сообщалось, что Овечкин отправится в Китай в качестве посла НХЛ.