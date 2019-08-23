Хоккеист Кузнецов прокомментировал свою дисквалификацию на четыре года

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов выступил с заявлением относительно своей дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Хоккеист Кузнецов прокомментировал свою дисквалификацию на четыре года
  • Reuters

«Недавно IIHF уведомила меня, что из-за положительного допинг-теста я буду отстранён от международных турниров на четыре года. Я принял решение принять это наказание. Выступление за сборную моей страны всегда было очень важно для меня, я всегда делал это с большой гордостью. Теперь я не смогу надеть свитер сборной в течение четырёх лет. Я разочаровал много людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей», — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Вашингтона».

Он отметил, что ужасно себя чувствует из-за того, что также подвёл клуб и болельщиков.

«Я понимаю, что вернуть их расположение могу, только взяв на себя ответственность за свою ситуацию», — добавил 27-летний россиянин.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. 

Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков. За основную сборную России Кузнецов дебютировал в 2012 году и сыграл в 48 матчах, записав в свой актив 22 (10 + 12) очка.

В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было открыто из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» выступил с заявлением по дисквалификации Кузнецова.

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