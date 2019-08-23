«Вашингтон» выступил с заявлением по дисквалификации Кузнецова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выступил с официальным заявлением относительно дисквалификации Международной федерацией хоккея (IIHF) российского форварда Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Нам известно, что был получен положительный результат допинг-теста и о наложенных на Евгения Кузнецова соответствующих международных санкциях. Мы разочарованы таким развитием событий и серьёзно относимся к этому инциденту. Мы понимаем, что Евгений добровольно обратился за помощью в рамках образовательной и консультационной программы, предусмотренной в соглашении о коллективных переговорах НХЛ. Кроме того, мы стремимся обеспечить ему необходимую поддержку, которая нужна для разрешения этой ситуации. Мы будем поддерживать связь с НХЛ, поскольку она определяет следующие шаги. Из-за деликатного характера, окружающего этот вопрос, от нас больше не будет никаких комментариев в это время», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой клуба.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков.

В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было заведено из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее сообщалось, что журналистка из США назвала чрезмерным срок дисквалификации Кузнецова.