СМИ: Американский бегун Коулмэн пропустил три допинг-теста за год
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Как сообщает Daily Mail, американский легкоатлет Крис Коулмэн может быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. 23-летний спортсмен пропустил три допинг-теста в течение одного года. Это ставит под сомнение возможность участия бегуна в Олимпийских играх — 2020. В соответствии с правилами Антидопингового агентства США (USADA) спортсмен может получить дисквалификацию до двух лет.
Коулмэн установил мировой рекорд в феврале 2018 года, преодолев 60 м за 6,34 секунды.
Ранее Лукин ответил на заявления о подозрении российских паралимпийцев в применении допинга.