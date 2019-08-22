СМИ: Американский бегун Коулмэн пропустил три допинг-теста за год

Рекордсмену мира в беге на 60 м американцу Крису Коулмэну грозит дисквалификация за три пропущенных допинг-теста в течение одного года.

Как сообщает Daily Mail, американский легкоатлет Крис Коулмэн может быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. 23-летний спортсмен пропустил три допинг-теста в течение одного года. Это ставит под сомнение возможность участия бегуна в Олимпийских играх — 2020. В соответствии с правилами Антидопингового агентства США (USADA) спортсмен может получить дисквалификацию до двух лет.

Коулмэн установил мировой рекорд в феврале 2018 года, преодолев 60 м за 6,34 секунды.

Ранее Лукин ответил на заявления о подозрении российских паралимпийцев в применении допинга.