Лукин ответил на заявления о подозрении российских паралимпийцев в применении допинга

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин не исключил единичных случаев применения допинга российскими паралимпийцами, но пообещал жёстко наказывать нарушителей.
Лукин ответил на заявления о подозрении российских паралимпийцев в применении допинга
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Теоретически я допускаю, что такое возможно. Допинг — недуг, который искоренить крайне сложно. Не исключено, что некоторые спортсмены, тренеры или врачи ещё попадут под искушение нарушить правила. Однако к этому необходимо отнестись профессионально и жёстко наказывать тех, кто презирает наши труды. Но это повлияет прежде всего на судьбу самих нарушителей, а не на наше участие в международных соревнованиях», — сказал Лукин в интервью RT.

Также президент ПКР добавил, что раньше Россию обвиняли в существовании государственной программы по применению допинга, однако со временем этот вопрос отпал.

Ранее Лукин заявил, что если МПК доволен работой ПКР, значит, организация всё делает эффективно.

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