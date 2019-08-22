Лукин ответил на заявления о подозрении российских паралимпийцев в применении допинга

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин не исключил единичных случаев применения допинга российскими паралимпийцами, но пообещал жёстко наказывать нарушителей.

«Теоретически я допускаю, что такое возможно. Допинг — недуг, который искоренить крайне сложно. Не исключено, что некоторые спортсмены, тренеры или врачи ещё попадут под искушение нарушить правила. Однако к этому необходимо отнестись профессионально и жёстко наказывать тех, кто презирает наши труды. Но это повлияет прежде всего на судьбу самих нарушителей, а не на наше участие в международных соревнованиях», — сказал Лукин в интервью RT.

Также президент ПКР добавил, что раньше Россию обвиняли в существовании государственной программы по применению допинга, однако со временем этот вопрос отпал.

Ранее Лукин заявил, что если МПК доволен работой ПКР, значит, организация всё делает эффективно.