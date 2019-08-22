Лукин: если МПК доволен нашей работой, значит, мы всё делаем эффективно

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Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин прокомментировал заявление президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса о том, что сборная России выступит на Паралимпиаде-2020 без ограничений.
Лукин: если МПК доволен нашей работой, значит, мы всё делаем эффективно
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Если МПК доволен нашей работой, значит, всё делаем эффективно. Потому что раньше нас только критиковали, а теперь хвалят. Конечно, мы продолжаем упорно работать над решением многочисленных вопросов, связанных с участием нашей сборной в Паралимпиаде в Токио, при этом не забывая и о команде, которая поедет в 2022 году в Пекин», — заявил Лукин RT.

Паралимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.

Ранее сообщалось, что в Олимпиаде 2020 года могут принять участие более 11 тыс. спортсменов.

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