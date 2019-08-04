В Олимпиаде 2020 года могут принять участие более 11 тысяч спортсменов
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организационного комитета Олимпиады.
Там также уточнили, что в Паралимпиаде могут принять участие 4,4 тыс. человек.
«Верхний предел по количеству спортсменов составляет 11 090 человек для Олимпиады и 4400 — для Паралимпиады. Однако в реальности может приехать чуть меньше спортсменов», — рассказали в организации.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение о подготовке Токио к проведению летних Олимпийских игр 2020 года.