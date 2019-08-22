«Этот поступок подрывает дисциплину»: в Федерации аргентинского танго осудили рукоприкладство российского танцора на ЧМ

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Полина Стаменкович
Глава Федерации аргентинского танго Юрий Деев осудил поступок российского танцора Кирилла Паршакова, который ударил партнёршу Анну Гудыно по лицу после выступления на чемпионате мира. По словам Деева, такое в этом виде спорта случается впервые. Ранее стало известно, что после выступления в полуфинале ЧМ между спортсменами произошла ссора, в ходе которой Паршаков ударил девушку по лицу. Организаторы отстранили пару от соревнований, но предложили Гудыно продолжить участие с другим партнёром, однако она отказалась.
«Этот поступок подрывает дисциплину»: в Федерации аргентинского танго осудили рукоприкладство российского танцора на ЧМ
  • Кирилл Паршаков и Анна Кудыма
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

Российский танцевальный дуэт Кирилл Паршаков — Анна Гудыно со скандалом покинул чемпионат мира по аргентинскому танго, проходящему в эти дни в Буэнос-Айресе. Организаторы приняли решение дисквалифицировать пару перед финалом соревнований в дисциплине «сценическое танго». Причиной для этого послужило некорректное поведение партнёра.

В полуфинале турнира чемпионы Европы ожидаемо получили высокие баллы судей. Тем не менее зрители заметили что-то неладное: спортсмены начали ругаться прямо на сцене и оба выглядели крайне раздражёнными. Позднее стало известно, что они покидают турнир.

Вскоре аргентинские СМИ внесли ясность в произошедшее. Оказалось, что ссора Паршакова и Гудыно продолжилась и за кулисами. Партнёр не смог сдержать эмоции и ударил девушку по лицу. Инцидент не остался незамеченным организаторами, которые незамедлительно отстранили дуэт от дальнейшего участия в первенстве планеты.

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При этом спортсменке предложили продолжить борьбу за медали с другим партнёром, а также посоветовали подать заявление в полицию. Однако она отвергла оба предложения, в результате чего пара лишилась места в финале, что подтвердила руководитель оркестра Solo Tango Ирина Перетятько.

«Выступление этой пары получило высокие оценки жюри. Но один из организаторов заметил, как за кулисами они в страстной форме выражали претензии друг к другу. В результате было принято не пускать их в финал за некорректное поведение», — приводит слова Перетятько РИА Новости.

Позднее на странице Паршакова в Facebook появилось видеообращение, записанное обоими танцорами. В нём они поблагодарили своих близких и поклонников за оказываемую поддержку и рассказали, какую роль в их жизни играет танго. Дело в том, что спортсмены состоят в браке и воспитывают ребёнка.

«Как многие из вас знают, наша семья появилась благодаря танго. Однажды встретившись на милонге (танцевальный вечер. — RT), мы поняли, что это именно то партнёрство, о которым мы мечтали, а чуть позже появилась любовь друг к другу. Большим развитием стало рождение замечательного малыша. В связи с этим мы три года не имели возможности приезжать в Буэнос-Айрес и участвовать в чемпионате мира. И вот наконец-то мы снова здесь», — говорится в обращении.

Произошедшее они объяснили усталостью и стрессом, вызванными плотным графиком выступлений и постоянными тренировками.

«Так получилось, что в связи с турами оркестра и нашими поездками по работе, музыку и хореографию мы доделывали уже по приезду в Буэнос-Айрес. Конечно же, это были тренировки каждый день до трёх часов ночи, нервы, срывы и слёзы, что многое не получается так, как хотелось бы... Но мы держались и продолжали делать то, что у нас хорошо получается», — заявил Паршаков.

По его словам, несмотря на высокую оценку судей, дуэт остался недоволен своим полуфинальным выступлением, что и привело к конфликту. При этом он подчеркнул, что находившиеся за кулисами организаторы «неправильно восприняли его эмоции».

Они посетовали, что дисквалификация прервала их путь к мечте и свела на нет труды.

«Сейчас, немного успокоившись и приняв ситуацию, мы хотим призвать всех танцоров всегда контролировать свои эмоции, работать над собой не только в профессиональном плане. Потому что иногда это может лишить вас осуществления вашей мечты», — добавил спортсмен.

Мнения пользователей социальных сетей по поводу инцидента разделились. Одни выразили надежду, что дуэт справится со всеми проблемами и станет ещё сильнее как в спорте, так и в жизни. Другие же посоветовали Гудыно как можно скорее разорвать отношения с человеком, позволившим себе поднять руку на женщину.

Поступок Паршакова осудили и в Федерации аргентинского танго (ФАТ). Её глава Юрий Деев отметил, что партнёр поступил не по-мужски, и посоветовал решать проблемы в семье за пределами соревнований.

«В танцевальном спорте такое вообще в первый раз случилось. Это поступок просто из ряда вон. Он подрывает дисциплину в спорте. Они муж и жена, разберутся. Но зачем это делать при всех и за границей, на международном чемпионате?» — цитирует Деева сайт телеканала «360».

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