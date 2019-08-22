«Этот поступок подрывает дисциплину»: в Федерации аргентинского танго осудили рукоприкладство российского танцора на ЧМ

Глава Федерации аргентинского танго Юрий Деев осудил поступок российского танцора Кирилла Паршакова, который ударил партнёршу Анну Гудыно по лицу после выступления на чемпионате мира. По словам Деева, такое в этом виде спорта случается впервые. Ранее стало известно, что после выступления в полуфинале ЧМ между спортсменами произошла ссора, в ходе которой Паршаков ударил девушку по лицу. Организаторы отстранили пару от соревнований, но предложили Гудыно продолжить участие с другим партнёром, однако она отказалась.

Российский танцевальный дуэт Кирилл Паршаков — Анна Гудыно со скандалом покинул чемпионат мира по аргентинскому танго, проходящему в эти дни в Буэнос-Айресе. Организаторы приняли решение дисквалифицировать пару перед финалом соревнований в дисциплине «сценическое танго». Причиной для этого послужило некорректное поведение партнёра.

В полуфинале турнира чемпионы Европы ожидаемо получили высокие баллы судей. Тем не менее зрители заметили что-то неладное: спортсмены начали ругаться прямо на сцене и оба выглядели крайне раздражёнными. Позднее стало известно, что они покидают турнир.

Вскоре аргентинские СМИ внесли ясность в произошедшее. Оказалось, что ссора Паршакова и Гудыно продолжилась и за кулисами. Партнёр не смог сдержать эмоции и ударил девушку по лицу. Инцидент не остался незамеченным организаторами, которые незамедлительно отстранили дуэт от дальнейшего участия в первенстве планеты.

При этом спортсменке предложили продолжить борьбу за медали с другим партнёром, а также посоветовали подать заявление в полицию. Однако она отвергла оба предложения, в результате чего пара лишилась места в финале, что подтвердила руководитель оркестра Solo Tango Ирина Перетятько.

«Выступление этой пары получило высокие оценки жюри. Но один из организаторов заметил, как за кулисами они в страстной форме выражали претензии друг к другу. В результате было принято не пускать их в финал за некорректное поведение», — приводит слова Перетятько РИА Новости.

Позднее на странице Паршакова в Facebook появилось видеообращение, записанное обоими танцорами. В нём они поблагодарили своих близких и поклонников за оказываемую поддержку и рассказали, какую роль в их жизни играет танго. Дело в том, что спортсмены состоят в браке и воспитывают ребёнка.

«Как многие из вас знают, наша семья появилась благодаря танго. Однажды встретившись на милонге (танцевальный вечер. — RT), мы поняли, что это именно то партнёрство, о которым мы мечтали, а чуть позже появилась любовь друг к другу. Большим развитием стало рождение замечательного малыша. В связи с этим мы три года не имели возможности приезжать в Буэнос-Айрес и участвовать в чемпионате мира. И вот наконец-то мы снова здесь», — говорится в обращении.

Произошедшее они объяснили усталостью и стрессом, вызванными плотным графиком выступлений и постоянными тренировками.

«Так получилось, что в связи с турами оркестра и нашими поездками по работе, музыку и хореографию мы доделывали уже по приезду в Буэнос-Айрес. Конечно же, это были тренировки каждый день до трёх часов ночи, нервы, срывы и слёзы, что многое не получается так, как хотелось бы... Но мы держались и продолжали делать то, что у нас хорошо получается», — заявил Паршаков.

По его словам, несмотря на высокую оценку судей, дуэт остался недоволен своим полуфинальным выступлением, что и привело к конфликту. При этом он подчеркнул, что находившиеся за кулисами организаторы «неправильно восприняли его эмоции».

Они посетовали, что дисквалификация прервала их путь к мечте и свела на нет труды.

«Сейчас, немного успокоившись и приняв ситуацию, мы хотим призвать всех танцоров всегда контролировать свои эмоции, работать над собой не только в профессиональном плане. Потому что иногда это может лишить вас осуществления вашей мечты», — добавил спортсмен.

Мнения пользователей социальных сетей по поводу инцидента разделились. Одни выразили надежду, что дуэт справится со всеми проблемами и станет ещё сильнее как в спорте, так и в жизни. Другие же посоветовали Гудыно как можно скорее разорвать отношения с человеком, позволившим себе поднять руку на женщину.

Поступок Паршакова осудили и в Федерации аргентинского танго (ФАТ). Её глава Юрий Деев отметил, что партнёр поступил не по-мужски, и посоветовал решать проблемы в семье за пределами соревнований.

«В танцевальном спорте такое вообще в первый раз случилось. Это поступок просто из ряда вон. Он подрывает дисциплину в спорте. Они муж и жена, разберутся. Но зачем это делать при всех и за границей, на международном чемпионате?» — цитирует Деева сайт телеканала «360».