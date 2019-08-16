«Таким людям, как Конор, место в тюрьме»: Нурмагомедов осудил Макгрегора за нападение на пожилого мужчину в пабе

Полиция Ирландии расследует нападение на мужчину в одном из пабов в районе Дримна города Дублина, которое произошло в апреле 2019 года. На видеозаписи человек, очень похожий на Конора Макгрегора, наносит удар по лицу одному из посетителей, после чего удаляется с места происшествия. Хабиб Нурмагомедов заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях должен отправиться в тюрьму за своё поведение, а Энтони Петтис усомнился, что Макгрегор мог ударить другого человека без веской причины.

«Он потерял рассудок»

Конор Макгрегор стал фигурантом очередного скандала и рискует вновь оказаться на скамье подсудимых. На этот раз он подозревается в нападении на человека в одном из питейных заведений Дублина. В сети появилась видеозапись, на которой человек, очень похожий на экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, наносит пожилому мужчине удар по лицу, после чего его силой уводят с места происшествия.

Примечательно, что сам инцидент произошёл в апреле 2019 года, но видеозапись появилась в сети лишь в августе. По информации СМИ, Макгрегор зашёл в один из баров ирландской столицы и решил устроить импровизированную промоакцию марки своего виски, продвижением которого он активно занимается на протяжении последнего года. Отмечается, что Конор предложил всем посетителям паба выпить горячительного за его счёт, но один из гостей отказался, и боец ударил его по лицу.

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Впоследствии выяснилось, что в апреле действительно имело место нападение в пабе. В ирландской полиции сообщили, что работают над выяснением обстоятельств данного дела.

«Гарда проводит расследование инцидента с нападением, который произошёл 6 апреля 2019 года в пабе, расположенном в Дримне. Процесс идёт, на данный момент не было произведено ни одного ареста», — приводит заявление ирландской полиции MMA Junkie.

Очередное происшествие с участием Макгрегора не обошли стороной и в UFC. Так, случившееся прокомментировал президент Дана Уайт, который крайне негативно оценил поведение спортсмена.

«Когда имеешь дело с бойцами, которые дерутся, чтобы заработать на жизнь, то всегда что-то происходит. Посмотрите на величайших — на Майка Тайсона. Что он вытворял на пике. Каждый раз, когда дело касается профессионального бойца и кучи денег, готовься к катастрофе», — заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата.

Уайт напомнил о других скандальных эпизодах с участием Макгрегора. По мнению функционера, ирландцу давно пора сделать выводы и впредь вести себя иначе.

«В итоге видишь, как у Конора доходит до инцидента с автобусом в Нью-Йорке и так далее. Видишь, как он выбил телефон у парня, который снимал его в Майами. Сколько денег должен потерять Конор Макгрегор, прежде чем поймёт, что «уже достаточно, пора завязывать?» — сказал Уайт.

По словам главы UFC, подобное поведение может негативно сказаться на будущем атлета.

«Самое дикое, что Конор Макгрегор — совсем не глупый парень. Он обеспечил себя в финансовом плане, принял несколько очень успешных бизнес-решений и заработал кучу денег. У него своё безумно прибыльное производство виски, и он заработает ещё больше. Он стал отцом. В какой-то момент нужно просто сказать себе: «Хватит бить людей, когда за это могут отдать под суд. Нужно делать это только на ринге», — заключил Уайт.

Хабиб Нурмагомедов также не остался в стороне от обсуждения и в очередной раз раскритиковал поведение Макгрегора.

«Таким людям, как он, место в тюрьме. Говорю вам, у этого парня нет никакого уважения. Подобное очень плохо для спорта. Он делает что-то хорошее для него, но прямо сейчас он потерял рассудок. Это безумие», — цитирует Нурмагомедова TMZ.

По его словам, власти Ирландии должны серьёзно наказать Макгрегора.

«Меня очень разозлило то, что показано на видео. Не понимаю, как ты можешь ударить старика. Сегодня он лупит пожилых людей, а что случится завтра?» — задаётся вопросом россиянин.

При этом экс-чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис не уверен в том, что причина нападения Макгрегора на мужчину кроется в отказе пропустить рюмку виски. По его словам, негодование ирландца могло быть вызвано другими обстоятельствами.

«Это было безумие, но кто знает, что сказал ему этот мужик? Уверен, какие-то слова прозвучали. Макгрегор не будет бить людей по лицу без причины», — выразил мнение Петтис.

Нападение на автобус и обвинения в грабеже

Стоит отметить, что за последние полтора года Макгрегор уже не первый раз становится фигурантом различного рода скандалов. Так, самый громкий из них произошёл за год до происшествия в пабе. В апреле 2018-го ирландец в компании Артёма Лобова и других своих друзей напал на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов и другие бойцы UFC. Они забросали транспортное средство подручными предметами, а сам Конор разбил стекло, вследствие чего несколько спортсменов получили травмы.

Макгрегору удалось покинуть место преступления, но позднее он был арестован стражами правопорядка. Правда, в тюрьму он так и не попал. Спортсмена отпустили под залог в $50 тыс. и запретили выезд из США. Однако позднее эти ограничения были отменены.

NEW VIDEO: Conor McGregor smashes fan’s phone outside Fontainebleau Miami Beach hotel, charged with robbery by sudden snatching and criminal mischief https://t.co/aGT4ampcLjpic.twitter.com/cRjH3gLZMM — Billy Corben (@BillyCorben) April 10, 2019

Впоследствии Макгрегор предстал перед судом и признал свою вину в нападении на автобус. Однако ему удалось избежать реального тюремного срока: он отделался пятью днями общественных работ и посещением курсов по управлению гневом.

Происшествие на парковке арены «Барклайс» стал одним из самых обсуждаемых за всю истории смешанных единоборств, а своё отвращение к поведению Макгрегора выразил даже глава UFC Дана Уайт. И это несмотря на тот факт, что на протяжении всей карьеры ирландца в американском промоушене он отзывался о нём только положительно.

Судя по всему, весна 2019 года стала для Макгрегора не самым лёгким периодом в жизни. За месяц до событий в пабе он был обвинён в грабеже и хулиганстве. По данным полиции, ирландец выходил из отеля в Майами, когда фанат из Англии Ахмед Абдирзак увидел его и попросил сфотографироваться. Однако эта просьба не понравилась Конору, который выхватил у того телефон и растоптал его, после чего забрал средство связи с собой.

Изначально экс-чемпиону UFC грозило до 20 лет тюрьмы, но в ходе расследования полиция переквалифицировала обвинения в адрес бойца, а уже в мае полностью сняла с него все обвинения. По данным Miami Herald, Абдирзак заключил с Макгрегором досудебное соглашение.