Нурмагомедов считает, что Макгрегор должен отправиться в тюрьму

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с участием ирландского бойца Конора Макгрегора в одном из пабов Дублина.
Нурмагомедов считает, что Макгрегор должен отправиться в тюрьму
  • @khabib_nurmagomedov / Instagram

«Эти люди должны отправиться в тюрьму. Я говорю вам, у него нет совсем ума. Нет уважения к людям», — цитирует россиянина TMZ.

Он также выразил мнение, что подобные ситуации плохо влияют на репутацию их спорта, несмотря на то, что до этого Макгрегор сделал много полезного для развития MMA. Он подчеркнул, что ирландец, по его мнению, сходит с ума.

«Власти должны наказать его. Это моё мнение. Я очень зол из-за этого видео. Не понимаю, как можно ударить старика. Сегодня он бьёт пожилого человека, а что будет завтра?» — добавил Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски.

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