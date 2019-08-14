Ответ Шевченко на вызов Сехудо, новая дата боя Нурмагомедова и обвинения в адрес Макгрегора: что обсуждают в мире UFC

Валентина Шевченко ответила на вызов от Генри Сехудо и заявила, что способна отобрать у американца его чемпионские титулы. Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда в UFC дебютирует его двоюродный брат Абубакар, а Нейт Диас жёстко раскритиковал руководство промоушена за помощь в продвижении карьеры Конора Макгрегора. Главные события Абсолютного бойцовского чемпионата — в материале RT.

Уверенность Шевченко

На днях чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо шокировал весь мир, вызвав на бой обладательницу титула в наилегчайшем весе Валентину Шевченко. До настоящего момента в ММА не было ни одного поединка между мужчиной и женщиной, да и в целом в спорте не принято организовывать состязания между представителями разных полов. Вследствие этого заявление американца было расценено как очередная попытка привлечь к себе внимание, ведь в последнее время спортсмен нечасто отличался подобными громкими и шокирующими заявлениями.

Судя по всему, сама Шевченко восприняла это всерьёз. Так, в разговоре с журналистом ESPN она заверила, что способна взять верх над Сехудо и лишить того обоих чемпионских званий.

Также по теме Битва полов: зачем чемпион UFC из США Генри Сехудо вызвал на поединок Валентину Шевченко Обладатель двух чемпионских поясов UFC, олимпийский чемпион Генри Сехудо заявил, что хотел бы провести следующий поединок с чемпионкой...

«Он охотник за золотом, но я могу сделать так, что он потеряет его навсегда. Не знаю (говорил ли он серьёзно. — RT), потому что он был очень настойчив. Пусть будет осторожен в своих желаниях. Я ничего не боюсь, никогда», — сказала Шевченко.

На данный момент уроженка Киргизии является одной из самых доминирующих чемпионок в UFC. За свою карьеру она провела 21 поединок и одержала 18 побед. При этом два из трёх поражений она потерпела в сражениях с действующей обладательницей поясов в легчайшем и полулёгком весах Амандой Нуньес. Однако стоит отметить, что в последнее время только Шевченко смогла дать ей конкурентный бой. Обе схватки продлились всё запланированное число раундов, а бразильянка оказалась сильнее лишь на судейских карточках. При этом в обоих случаях решение официальных лиц было как минимум спорным.

Ещё одну неудачу она потерпела в 2010 году, когда уступила Лиз Кармуш. Однако четыре дня назад Шевченко получила шанс взять реванш у своей обидчицы и легко этим воспользовалась.

Своё мнение относительно возможного межгендерного поединка высказал Майкл Биспинг. Экс-чемпион UFC в среднем весе признался, что не разделяет желания Сехудо устраивать битвы между мужчинами и женщинами.

«Вряд ли я бы стал объявлять в соцсетях о желании побить женщину. А он именно это и делает... Кстати, я хорошо отношусь к Сехудо, мы с ним прекрасно проводим время, и я не вешаю на него ярлык того, кто горазд бить девушек. Но тем не менее он объявляет об этом на весь мир», — цитирует Биспинга BJPenn.com

По словам англичанина, Сехудо всего лишь хочет, чтобы его имя оставалось на слуху, поэтому делает подобные резонансные заявления.

«Да у него крыша поехала. Вообще, я хочу его возвращения в октагон, видеть бои с его участием. Только можно обойтись и без поединка с женщиной. Его же не разрешат, правда?» — заключил Биспинг.

Что касается Сехудо, то он является первым в истории чемпионом UFC, ранее выигрывавшим золото на Олимпиаде. На Играх в Пекине он стал сильнейшим в вольной борьбе в категории до 55 кг, а спустя десять лет взял титул в крупнейшем ММА-промоушене мира. Впоследствии он провёл успешную защиту пояса в наилегчайшем весе, а после дисквалификации Ти Джея Диллашоу забрал звание и в легчайшем.

Новая дата боя Нурмагомедова

7 сентября в Абу-Даби состоится турнир UFC 242, главным событием которого станет поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Выступление действующего чемпиона в лёгком весе послужило поводом для приглашения на шоу целого ряда других известных российских бойцов. В результате таких набралось ещё семь, в том числе Ислам Махачев, Шамиль Абдурахимов и Майрбек Тайсумов.

Однако их могло быть и больше, если бы не проблемы двоюродного брата Хабиба — Абубакара. Изначально появилась информация, что спортсмен совершит свой дебют в UFC на шоу в ОАЭ, однако позднее её опровергли. Сообщалось, что атлет получил травму, в связи с чем сможет выступить лишь ближе к концу года.

Судя по всему, повреждение оказалось несерьёзным. Как сообщил Хабиб на своей странице в Instagram, Абубакар примет участие в турнире UFC в Москве, который назначен на 17 ноября.

«Это мой брат Абубакар Нурмагомедов. Таких, как он, больше нет. Его следующий бой пройдёт в ноябре на UFC Moscow», — написал Хабиб в Instagram.

В отличие от своего брата, Абубакар не может похвастаться идеальным послужным списком в смешанных единоборствах. На данный момент он провёл 17 боёв, в двух из которых потерпел поражения. Пять лет назад он уступил Магомеду Мустафаеву на соревнованиях в Сочи, а четыре года спустя — украинцу Павлу Кущу на шоу Professional Fighting League (PFL).

Несмотря на отсутствие боёв в UFC, брат Нурмагомедова уже успел стать фигурантом скандала и даже отбыть дисквалификацию за нападение на Конора Макгрегора. Абубакар был одним из тех, кто набросился на ирландца после главного события UFC 229, за что был дисквалифицирован на 12 месяцев.

Недовольство Диаса

В ближайшее воскресенье Нейт Диас совершит своё долгожданное возвращение в октагон. Во втором по значимости событии турнира UFC 241 уроженец Стоктона сразится с экс-чемпионом в лёгком весе Энтони Петтисом. При этом схватка состоится не в привычной для бойцов категории, а в рамках полусреднего дивизиона.

Для Диаса-младшего этот поединок станет первым за три года. В последний раз он заходил в клетку в августе 2016 года, когда решением большинства судей уступил Конору Макгрегору. За тот бой Нейт получил $2 млн, после чего долгое время отказывался принимать менее статусные схватки. Американец настаивал на завершении трилогии с ирландцем, но руководство промоушена решило иначе.

В результате Диас на протяжении следующих нескольких лет сидел без дела и пытался выпросить денежный поединок, а Макгрегор успел выиграть пояс в лёгком весе, подраться с Флойдом Мейвезером, а также встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.

«Ну и к чему мне теперь стремиться? Вот-вот. Я покоряю вершину, а потом меня просят опуститься до этого паршивого уровня. Я понял, что к чему: мне понизили планку... А никто же этого не понимает, преподносят всё так, будто я жалуюсь. Но я никому не звонил. Это вы мне позвонили: «Привет, как дела? Понимаем, что обошлись с тобой по-свински, что этой своей историей про бой Мейвезера с Макрегором оттеснили тебя на обочину и просто вычеркнули», — цитирует Диаса The Sun.

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Ранее Диас уже неоднократно обвинял руководство UFC в излишней поддержке Макгрегора. Судя по всему, он до сих пор уверен, что ирландец не достоин своих титулов и получил их лишь благодаря помощи со стороны промоушена.

«Эдди Альварес был удобным противником, Макгрегор с лёгкостью победил его. Всё подбиралось как раз под него. Меня это даже не злит. Ничего страшного, что он всем этим занимается. Однако выходит, что он — избалованная с**ка, которая получила всё просто так. Сам он ни черта не добился», — заявил Диас.

При этом не исключено, что в скором времени Нейт всё же сможет лично озвучить свои претензии в адрес Конора. Как заявил Дана Уайт, пока он не располагает информацией относительно следующей схватки с участием Макгрегора, но намекнул, что Диас также может рассматриваться в качестве соперника.

«Пока (у Макгрегора. — RT) нет никакого плана. Он хочет посмотреть, как завершится поединок Порье и Нурмагомедова. Посмотрим, а потом решим, что дальше. Кроме того, Нейт Диас проведёт бой в субботу. К сентябрю много станет ясно», — заявил Уайт в интервью FightHub.