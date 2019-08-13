Уайт заявил, что Макгрегор ждёт исхода боя Нурмагомедова с Порье

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор пока не может определиться относительно следующего оппонента.

«Макгрегор хочет посмотреть, как пройдёт поединок Порье и Хабиба. Посмотрим и тогда определимся с дальнейшими планами. Помимо этого, в субботу дерётся Нэйт Диас. К сентябрю многое станет ясно, тогда будем всё решать», — приводит слова Уайта Fight Hub.

В последний раз Конор Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе ирландец проиграл сдачей Хабибу Нурмагомедову.

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