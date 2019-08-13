Чемпионка UFC Шевченко ответила на вызов на межгендерный бой от Сехудо
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«Ни за что не отказалась бы от такого боя, я никого не боюсь. Я уже сказала, что готова к любому сопернику в октагоне», — приводит слова Шевченко ESPN.
Напомним, что Сехудо заявил о намерении победить Шевченко в титульном бою и стать первым межгендерным чемпионом в истории промоушена.
Американец уже бросал вызов другой девушке-чемпиону — обладательнице пояса в легчайшем и полулёгком весе Аманде Нунес.
Ранее Шевченко заявила, что Сехудо нужно быть аккуратнее с желаниями.