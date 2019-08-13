Чемпионка UFC Шевченко — о вызове Сехудо: ему надо быть поосторожнее с желаниями
«Ему нужно быть поосторожнее с желаниями. Он охотится за всем золотом, однако я могу сделать так, что он навсегда его лишится», — заявила Шевченко в эфире шоу Ариэля Хелвани.
Генри Сехудо является чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Американец уже бросал вызов другой девушке-чемпиону — обладательнице пояса в легчайшем и полулёгком весе Аманде Нунес.
Ранее сообщалось, зачем чемпион UFC из США Генри Сехудо вызвал на поединок Валентину Шевченко.