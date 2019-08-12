Битва полов: зачем чемпион UFC из США Генри Сехудо вызвал на поединок Валентину Шевченко

Обладатель двух чемпионских поясов UFC, олимпийский чемпион Генри Сехудо заявил, что хотел бы провести следующий поединок с чемпионкой в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко из Киргизии. Ранее он уже рассуждал на тему возможных боёв с девушками. Как на такое заявление отреагировали в мире смешанных единоборств — в материале RT.

В минувшие выходные состоялся первый в истории турнир UFC в Уругвае. Его главным событием стал второй бой Валентины Шевченко в качестве чемпионки в наилегчайшем весе. Спортсменка из Киргизии победила единогласным решением судей Лиз Кармуш и сохранила за собой титул, подтвердив заодно статус одной из главных звёзд смешанных единоборств.

Мимо успеха Шевченко не смог пройти другой известный боец ММА, Генри Сехудо. Обладатель двух чемпионских поясов в легчайших мужских весовых категориях вызвал Шевченко на поединок, чтобы разыграть с ней титул «межгендерного чемпиона мира».

«Значит, наслаждаюсь я прекрасным воскресным днём в прекрасном городе Лас-Вегасе, а мой телефон всё трещит о некоей Валентине Шевченко по прозвищу Пуля, мол, она — самый успешный чемпион на планете. И знаете что? Мне как-то завидно. У неё золото. Я хочу это золото! Валентина Шевченко, мне есть что тебе сказать. Я намерен стать первым в мире межгендерным чемпионом. Я бросаю тебе вызов. Возможно ты — следующая, кто преклонит колено перед Тройным Чемпионом», — заявил он в Twitter.

The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee@BulletValentinapic.twitter.com/kUQbCnmIWd — Henry Cejudo (@HenryCejudo) August 11, 2019

Сехудо в прошлом уже намекал, что был бы не против подраться с другой известной девушкой-бойцом — Амандой Нунес из Бразилии, которая, как и он, владеет сразу двумя поясами UFC. Но тогда в его словах не было никакой конкретики.

«Мне не нужен статус лучшего борца UFC всех времён. Я, по-моему, и так величайший спортсмен-борец всех времён. Конечно, я хотел бы побороться и за третий пояс. Было бы здорово сойтись с победителем поединка Фрэнки Эдгар — Макс Холлоуэй. Но в особенности мне хотелось бы сразиться именно с Эдгаром. Вообще я готов выйти против любого борца весом от 45 до 68 кг. Если Аманда Нунес тоже горит желанием получить, то пожалуйста. Бросаю вызов и Валентине. Пленных не беру! Я — охотник за золотом. У Нунес есть золото. Так вот, я хочу заполучить и её золото тоже», — признавался Сехудо в интервью TMZ месяц назад.

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Спортивный шоу-бизнес постоянно ищет новые форматы состязаний, чтобы привлечь внимание болельщиков и собрать как можно больше прибыли со зрителей. С тех пор как Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер сразились в боксёрском поединке, перед смешанными единоборствами открылся новый мир, в котором о старых условностях и принципах можно было позабыть. Правда, других подобных представлений больше не устраивалось, но спортсмены и промоутеры продолжают выдвигать новые безумные идеи по привлечению публики на стадионы.

Поединок Сехудо и Шевченко как раз вписывается в этот тренд. Женские смешанные единоборства за последние годы пережили стремительное развитие и начинают постепенно теснить мужчин. Об этом хотя бы можно судить по количеству подписчиков в Instagram — у Сехудо их в два раза меньше, чем у Нунес, и в три раза меньше, чем у Шевченко. Рано или поздно эти два лагеря, мужчины и женщины, должны были столкнуться, как в своё время это произошло у ММА и профессионального бокса.

Возможный бой Сехудо с Шевченко идеален с точки зрения распределения ролей. Американец давно зарекомендовал себя как плохого парня, который при первой же возможности пускает в ход треш-ток, чрезмерно гордится своими достижениями и бросает вызовы всем подряд. В то же время спортсменке из Киргизии будут обеспечены симпатии публики, так как за карьеру она не успела запятнать своё имя ни в одном крупном скандале и завоевала определённый авторитет в единоборствах.

Сехудо уже успел получить порцию критики за своё намерение встретиться в октагоне с девушками. Бывший спортсмен Дэмиен Браун назвал слова американца безвкусной шуткой. Ещё один экс-боец, Майкл Биспинг, сказал, что в поединке Сехудо с Нунес поставит деньги на бразильянку. Журналист Трент Рейнсмит предположил, что в следующий раз Тройной Чемпион позовёт на бой десятилетнего дзюдоиста. Боец Хосе Торрес отреагировал публикацией видео, в котором маленькая девочка бьёт мальчика, и сказал, что таким будет поединок Сехудо с Шевченко.

I’m not a fortune teller, but I think I just found future film of Cejudo vs Shevchenko for the Intergender world championship! 😂 #InterGenderChampionship#KingOfCringe#VS#TheBullet#Title We Can, We Will, Together, We Are, #TeamShortypic.twitter.com/nRI0suNCg3 — Jose Shorty Torres (@ShortyTorresMMA) August 12, 2019

Хотя о возможном поединке за титул «межгендерного чемпиона мира» можно долго рассуждать, его реальная организация упирается в несколько препятствий. Во-первых, Сехудо выступает в лёгком весе и тяжелее Шевченко на четыре килограмма. Чтобы поединок прошёл в равных условиях, им недостаточно выступать в одной категории — девушке лучше иметь больший вес. С этой точки зрения Сехудо было бы логичнее встретиться с Нунес. Она уже победила всех основных претенденток, за что боец UFC Макс Гриффин посоветовал ей недавно начать драться с мужчинами.

Во-вторых, организацию боя вполне может не одобрить атлетическая комиссия любого американского штата, в котором состоится поединок. Не раз бывали случаи, когда спортивные чиновники в последний момент отменяли какой-либо бой, заметив у одного из соперников подозрения на травму и, соответственно, серьёзную угрозу его здоровью. К тому же комиссия может наложить вето по этическим соображениям.

Так что слова Сехудо о желании драться с женщинами пока что лучше воспринимать как попытку оставаться на слуху за счёт более популярных спортсменок. Сейчас боец восстанавливается после операции на плече и пытается поддерживать интерес к своей персоне любыми способами. В октагон Сехудо не вернётся как минимум до следующего года. В настоящий момент он точно не соперник любой девушке-бойцу.