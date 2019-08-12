Битва полов: зачем чемпион UFC из США Генри Сехудо вызвал на поединок Валентину Шевченко

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
Обладатель двух чемпионских поясов UFC, олимпийский чемпион Генри Сехудо заявил, что хотел бы провести следующий поединок с чемпионкой в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко из Киргизии. Ранее он уже рассуждал на тему возможных боёв с девушками. Как на такое заявление отреагировали в мире смешанных единоборств — в материале RT.
Битва полов: зачем чемпион UFC из США Генри Сехудо вызвал на поединок Валентину Шевченко
  • Twitter
  • © instagram

В минувшие выходные состоялся первый в истории турнир UFC в Уругвае. Его главным событием стал второй бой Валентины Шевченко в качестве чемпионки в наилегчайшем весе. Спортсменка из Киргизии победила единогласным решением судей Лиз Кармуш и сохранила за собой титул, подтвердив заодно статус одной из главных звёзд смешанных единоборств.

Мимо успеха Шевченко не смог пройти другой известный боец ММА, Генри Сехудо. Обладатель двух чемпионских поясов в легчайших мужских весовых категориях вызвал Шевченко на поединок, чтобы разыграть с ней титул «межгендерного чемпиона мира».

«Значит, наслаждаюсь я прекрасным воскресным днём в прекрасном городе Лас-Вегасе, а мой телефон всё трещит о некоей Валентине Шевченко по прозвищу Пуля, мол, она — самый успешный чемпион на планете. И знаете что? Мне как-то завидно. У неё золото. Я хочу это золото! Валентина Шевченко, мне есть что тебе сказать. Я намерен стать первым в мире межгендерным чемпионом. Я бросаю тебе вызов. Возможно ты — следующая, кто преклонит колено перед Тройным Чемпионом», — заявил он в Twitter.

Сехудо в прошлом уже намекал, что был бы не против подраться с другой известной девушкой-бойцом — Амандой Нунес из Бразилии, которая, как и он, владеет сразу двумя поясами UFC. Но тогда в его словах не было никакой конкретики.

«Мне не нужен статус лучшего борца UFC всех времён. Я, по-моему, и так величайший спортсмен-борец всех времён. Конечно, я хотел бы побороться и за третий пояс. Было бы здорово сойтись с победителем поединка Фрэнки Эдгар — Макс Холлоуэй. Но в особенности мне хотелось бы сразиться именно с Эдгаром. Вообще я готов выйти против любого борца весом от 45 до 68 кг. Если Аманда Нунес тоже горит желанием получить, то пожалуйста. Бросаю вызов и Валентине. Пленных не беру! Я — охотник за золотом. У Нунес есть золото. Так вот, я хочу заполучить и её золото тоже», — признавался Сехудо в интервью TMZ месяц назад.

Также по теме
Подготовка Нурмагомедова, вызов на бой Яна и очередной скандал с участием Ковингтона: что происходит в мире UFC
Абдулманап Нурмагомедов рассказал о подготовке сына к бою с Дастином Порье, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC...

Спортивный шоу-бизнес постоянно ищет новые форматы состязаний, чтобы привлечь внимание болельщиков и собрать как можно больше прибыли со зрителей. С тех пор как Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер сразились в боксёрском поединке, перед смешанными единоборствами открылся новый мир, в котором о старых условностях и принципах можно было позабыть. Правда, других подобных представлений больше не устраивалось, но спортсмены и промоутеры продолжают выдвигать новые безумные идеи по привлечению публики на стадионы.

Поединок Сехудо и Шевченко как раз вписывается в этот тренд. Женские смешанные единоборства за последние годы пережили стремительное развитие и начинают постепенно теснить мужчин. Об этом хотя бы можно судить по количеству подписчиков в Instagram — у Сехудо их в два раза меньше, чем у Нунес, и в три раза меньше, чем у Шевченко. Рано или поздно эти два лагеря, мужчины и женщины, должны были столкнуться, как в своё время это произошло у ММА и профессионального бокса.

Возможный бой Сехудо с Шевченко идеален с точки зрения распределения ролей. Американец давно зарекомендовал себя как плохого парня, который при первой же возможности пускает в ход треш-ток, чрезмерно гордится своими достижениями и бросает вызовы всем подряд. В то же время спортсменке из Киргизии будут обеспечены симпатии публики, так как за карьеру она не успела запятнать своё имя ни в одном крупном скандале и завоевала определённый авторитет в единоборствах.

Сехудо уже успел получить порцию критики за своё намерение встретиться в октагоне с девушками. Бывший спортсмен Дэмиен Браун назвал слова американца безвкусной шуткой. Ещё один экс-боец, Майкл Биспинг, сказал, что в поединке Сехудо с Нунес поставит деньги на бразильянку. Журналист Трент Рейнсмит предположил, что в следующий раз Тройной Чемпион позовёт на бой десятилетнего дзюдоиста. Боец Хосе Торрес отреагировал публикацией видео, в котором маленькая девочка бьёт мальчика, и сказал, что таким будет поединок Сехудо с Шевченко.

Хотя о возможном поединке за титул «межгендерного чемпиона мира» можно долго рассуждать, его реальная организация упирается в несколько препятствий. Во-первых, Сехудо выступает в лёгком весе и тяжелее Шевченко на четыре килограмма. Чтобы поединок прошёл в равных условиях, им недостаточно выступать в одной категории — девушке лучше иметь больший вес. С этой точки зрения Сехудо было бы логичнее встретиться с Нунес. Она уже победила всех основных претенденток, за что боец UFC Макс Гриффин посоветовал ей недавно начать драться с мужчинами.

Во-вторых, организацию боя вполне может не одобрить атлетическая комиссия любого американского штата, в котором состоится поединок. Не раз бывали случаи, когда спортивные чиновники в последний момент отменяли какой-либо бой, заметив у одного из соперников подозрения на травму и, соответственно, серьёзную угрозу его здоровью. К тому же комиссия может наложить вето по этическим соображениям.

Так что слова Сехудо о желании драться с женщинами пока что лучше воспринимать как попытку оставаться на слуху за счёт более популярных спортсменок. Сейчас боец восстанавливается после операции на плече и пытается поддерживать интерес к своей персоне любыми способами. В октагон Сехудо не вернётся как минимум до следующего года. В настоящий момент он точно не соперник любой девушке-бойцу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить