Подготовка Нурмагомедова, вызов на бой Яна и очередной скандал с участием Ковингтона: что происходит в мире UFC

Абдулманап Нурмагомедов рассказал о подготовке сына к бою с Дастином Порье, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. При этом другой россиянин, Пётр Ян, выразил заинтересованность в схватке с перешедшим в легчайший вес Фрэнки Эдгаром. В свою очередь, глава американского промоушена Дана Уайт рассказал о конфликте с Крис Сайборг, а «любимчик» президента США Колби Ковингтон поссорился с экс-чемпионкой UFC Мишей Тейт и был выгнан с ток-шоу на радио.

Подготовка Нурмагомедова

Менее месяца остаётся до поединка за титул чемпиона UFC в лёгком весе, в котором действующий обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов сразится с Дастином Порье. В настоящее время российский боец планомерно готовится к схватке в своём лагере American Kickboxing Academy (AKA) в США, а уже 21 августа отправится в Абу-Даби, где и проведёт заключительный этап тренировок.

В настоящий момент Хабиб тренируется под руководством наставника AKA Хавьера Мендеса, но уже в Абу-Даби к нему присоединится его отец. Из-за проблем с визой Абдулманап Нурмагомедов не мог поддерживать своего сына во время схваток на территории США, но в ОАЭ впервые за долгое время окажется в углу чемпиона.

«В отличие от США, в Эмираты гораздо легче попасть, никаких проблем с визой. Поэтому многие наши болельщики смогут посетить этот бой, билеты заранее куплены... Для нас это как домашний поединок: мало того что будет 21 человек из нашей команды, туда полетят многие родственники, просто соотечественники и земляки», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Советский спорт».

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Абдулманап отдал должное ударной технике американца, но при этом выразил уверенность в победе Хабиба.

«Никакой недооценки соперника быть не должно. Тем более у него временный пояс, а он претендует на титул абсолютного чемпиона. К каждому человеку я подхожу детально. У нас в графе «поражения» цифра «ноль». Я хочу, чтобы так было до конца нашей карьеры. С каждым разом я всё больше чувствую нашу ответственность перед болельщиками», — отметил отец россиянина.

Возможный соперник Яна

В конце июля Фрэнки Эдгар проиграл судейским решением Максу Холлоуэю в главном поединке турнира UFC 240, который состоялся в канадском городе Эдмонтон. Ветеран смешанных боевых искусств потерпел своё седьмое поражение в карьере и во второй раз упустил шанс стать чемпионом в полулёгком весе. В 2013 году он сражался за пояс с Жозе Альдо, но тогда арбитры встали на сторону бразильского атлета. Таким образом, 37-летний ветеран так и не смог осуществить свою мечту и выиграть почётные звания сразу в двух дивизионах. С 2010 по 2012 год он владел титулом в лёгкой категории, пока не уступил Бенсону Хендерсону.

Однако Эдгар не намерен расставаться с надеждой пополнить клуб бойцов, становившихся чемпионами в двух дивизионах, вследствие чего выразил намерение перейти в легчайший вес. В случае с атлетом, рост которого составляет 168 см, это решение давно напрашивалось, ведь ранее Фрэнки зачастую приходилось сражаться с противниками, заметно превосходившими его в габаритах. Для сравнения, рост Холлоуэя составляет 180 см.

В легчайшем весе его ждут противники сопоставимых с ним размеров, что может позволить ему продемонстрировать свои сильнейшие качества. В 37 лет Эдгар сохранил как нокаутирующий удар, так и блестящие навыки в борьбе, что вполне может помочь ему с ходу ворваться в элиту категории.

Судя по всему, в новом весе у Эдгара не будет недостатка в соперниках. Многие топ-бойцы не откажутся от схватки с прославленным визави, а некоторые уже успели выразить заинтересованность в сражении с ним. Так, одним из первых об этом заявил Пётр Ян, которому UFC пока так и не утвердил следующий поединок. Россиянин опубликовал на своей странице в Twitter сообщение с новостью о переходе Фрэнки в новый вес и снабдил его характерным эмоджи, говорящим о его готовности встретиться с американцем.

Титульный бой и скандал с участием Ковингтона

За последние годы Колби Ковингтон стал одним из самых обсуждаемых, но при этом одиозных бойцов в мире ММА. Американец успел запомниться многочисленными оскорблениями в адрес своих соперников, расистскими высказываниями в отношении бразильцев, а также громкими скандалами, в частности с президентом UFC Даной Уайтом. В отсутствие Конора Макгрегора он сменил его в роли самого эпатажного представителя смешанных единоборств, а накануне в очередной раз подтвердил этот статус и был выгнан с радиостанции.

Так, Ковингтон стал гостем ток-шоу MMA Tonight, одной из ведущих которого является бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Миша Тейт. Поначалу беседа шла довольно уважительно, однако позднее девушка поинтересовалась, как Колби мог одновременно называть своего бывшего противника Робби Лоулера легендой и при этом оскорблять других атлетов. Это вывело Колби из себя и стало началом конфликта в прямом эфире.

Так, Ковингтон обвинил Тейт в лицемерии и сказал, что та известна лишь благодаря «поражению в бою с Рондой Раузи» и «фотографиям в сети». Тем самым он напомнил о том, как несколько лет назад хакеры выложили в интернет личные снимки девушки эротического содержания.

За спортсменку вступился второй ведущий программы — Райан Маккиннел. Сначала он призвал Ковингтона уважительно вести себя по отношению к Тейт, а затем заявил, что Колби больше никогда не получит приглашения на шоу.

Однако подобное поведение не особо мешает карьере бойца. Так, в минувшие выходные он одержал впечатляющую победу над экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Робби Лоулером и в ближайшем будущем получит право сразиться за титул с нигерийцем Камару Усманом. Об этом объявил сам Уайт.

«Именно поэтому на турнире ESPN я поставил Ковингтона против такого бойца, как Лоулер. Можете говорить о Колби что угодно, как бы к нему ни относились, он отлично выступил в схватке со зверюгой Робби, который участвовал во всех крупных боях, был чемпионом мира, сносит всех, как грузовик. Но он его сделал», — цитирует президента UFC MMA Fighting.

Уайт не назвал точной даты проведения поединка между Ковингтоном и Усманом, но не стал отрицать, что он может пройти на турнире UFC 244, который состоится в Нью-Йорке в ноябре.

Заметим, что Ковингтону после победы над Лоулером позвонил сам президент США Дональд Трамп, который вновь пригласил его посетить Белый дом.

Ссора Уайта с Сайборг

При этом не только Ковингтон становится участником различного рода конфликтных ситуаций. Одно из самых горячих противостояний последних месяцев в ММА развернулось между Даной Уайтом и Кристиной Жустино по прозвищу Сайборг. Отношения между бразильянкой и руководством UFC всегда было натянутыми, но в последнее время напряжение достигло своего апогея. Причиной ссоры стали слова функционера о том, что спортсменка отказывается от реванша с Амандой Нуньес и хочет проводить поединки с соперницами гораздо более низкого уровня.

Уайт и Сайборг на протяжении долгого времени говорили о желании разорвать деловые отношения, а последней каплей стала опубликованная на YouTube-канале девушки видеозапись, в которой глава промоушена выставлялся не в лучшем свете. На ней Дана якобы соглашается с тем, что врал в СМИ о нежелании Кристины проводить бой с Амандой, и оправдывается за это. При этом диалог показан в виде субтитров.

Однако впоследствии сама Жустино призналась, что видеозапись была специально отредактирована её командой с целью дискредитировать Уайта. Впоследствии она принесла ему свои извинения, но глава UFC явно был настроен побыстрее избавиться от строптивой спортсменки и поспешил освободить её от контракта с промоушеном.

«Всё время, пока Сайборг была с нами, общение с ней было кошмаром. Сотрудничество с ней не задалось с самого первого дня. Мы привели её в UFC после того, как она попалась на употреблении стероидов, но при помощи лучших за всю историю методик борьбы с употреблением запрещённых препаратов мы сделали из неё чистую спортсменку», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Президент UFC в очень эмоциональной манере подтвердил, что Жустино отказывалась от предложений провести бой-реванш с Нуньес, и осудил решение её команды отредактировать видеозапись.

«Едва ли мы с Сайборг сможем примириться. Нравлюсь я вам или нет — без разницы. Она поступила низко. То, что она сделала с видео и с его содержанием, — подлость. При этом она говорит, что лучше бы мне перед ней извиниться. Ещё чего. Она сама принесла мне извинения... Я её чуть не прибил, чтобы заставить сделать это. В буквальном смысле», — заключил Уайт.