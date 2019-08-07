Отец Нурмагомедова высказался о предстоящем поединке сына с Порье

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от боя сына с американцем Дастином Порье.
Отец Нурмагомедова высказался о предстоящем поединке сына с Порье
  • РИА Новости

«На руках он действительно очень силён, но тактически мы его обыграем. Какая тактика у нас будет, я вам, естественно, не скажу: всё сами увидите в октагоне. Хотя никакой недооценки соперника быть не должно», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Советский спорт».

Он отметил, что при подготовке сына к боям детально подходит к разбору каждого соперника.

«У нас в графе «Поражения» цифра 0. Я хочу, чтобы так было до конца нашей карьеры. С каждым разом я всё больше чувствую нашу ответственность перед болельщиками», — добавил отец бойца.

Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Для россиянина этот бой станет второй защитой титула чемпиона в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов рассказал о психологическом давлении накануне боя с Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить