Нурмагомедов рассказал о психологическом давлении накануне боя с Порье

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о давлении перед боем с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.
Нурмагомедов рассказал о психологическом давлении накануне боя с Порье
  • © Josh Hedges/Zuffa LLC
  • Gettyimages.ru

«Психологическая ответственность перед боем, конечно, давит на меня. Самое главное, чтобы я для себя знал, на что я иду и что могу потерять. Я знаю, что могу потерять всё, если проиграю этот бой. Я вполне серьёзно осознаю это, тренируюсь и готовлюсь. Никто не знает, что будет происходить в октагоне», — приводит его слова UFC Russia.

Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Для россиянина этот бой станет второй защитой титула чемпиона в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером.

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