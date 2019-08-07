Нурмагомедов рассказал о психологическом давлении накануне боя с Порье
- © Josh Hedges/Zuffa LLC
- Gettyimages.ru
«Психологическая ответственность перед боем, конечно, давит на меня. Самое главное, чтобы я для себя знал, на что я иду и что могу потерять. Я знаю, что могу потерять всё, если проиграю этот бой. Я вполне серьёзно осознаю это, тренируюсь и готовлюсь. Никто не знает, что будет происходить в октагоне», — приводит его слова UFC Russia.
Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Для россиянина этот бой станет второй защитой титула чемпиона в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером.