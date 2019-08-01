Бой Нурмагомедова с Мейвезером, слабость Макгрегора и новые соперники Волкова и Минакова: что обсуждают в мире ММА

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг считает, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата не позволит Хабибу Нурмагомедову провести боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером. Конор Макгрегор получил два вызова на бой, а Эл Яквинта обвинил ирландца в отсутствии отваги. Алексей Кунченко и Виталий Минаков узнали своих будущих соперников на турнирах UFC и Bellator, а в СМИ появилась информация об участниках главного события шоу в Москве. Что обсуждают в мире смешанных единоборств — в материале RT.

UFC против боя Нурмагомедова с Мейвезером

На протяжении последнего года в мире единоборств широко обсуждается идея возможного боксёрского поединка между Флойдом Мейвезером и Хабибом Нурмагомедовым. Российский боец выразил желание повторить путь Конора Макгрегора и помериться силами с одним из величайших представителей престижного вида единоборств. Но несмотря на желание обеих сторон встретиться в ринге, до настоящего момента бой так и не был назначен.

Одной из причин стало решение Мейвезера завершить карьеру. Победа над Макгрегором помогла ему превзойти достижение легендарного Рокки Марчиано и продлить свою беспроигрышную серию до 50 боёв подряд, после чего он повесил перчатки на гвоздь. После этого американец лишь раз оказался в ринге, в выставочном поединке расправившись с Тенсином Нацукавой.

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Но по словам бывшего чемпиона UFC в среднем весе Майкла Биспинга, ключевым фактором в данном вопросе является нежелание руководства Абсолютного бойцовского чемпионата идти навстречу спортсменам.

«Не думаю, что бой состоится, нет. Мейвезер и Хабиб говорят об этом. Но мне кажется, UFC не позволит схватке состояться, поскольку у всех нас контракты с компанией. Они порвали шаблон, устроив такой поединок с Макгрегором, но если продолжат в том же духе и подобное станет происходить чаще, то этого будет хотеть всё больше бойцов. Это закончится правовыми проблемами с контрактами и тому подобным», — цитирует Биспинга BoxingScene.

Англичанин также отметил, что сам скептически относится к проведению поединков между боксёрами и бойцами смешанных единоборств, но добавил, что не отказался бы посмотреть за сражением Нурмагомедова и Мейвезера.

«Мейвезер победит, все это понимают. Однако всегда интересно посмотреть на бой человека, находящегося на вершине Олимпа смешанных единоборств, и боксёра», — заключил Биспинг.

Вызов и оскорбления в адрес Макгрегора

Что касается ирландца, то даже несмотря на два поражения подряд большинство бойцов UFC мечтают с ним сразиться. Во-первых, он до сих пор невероятно популярен, а потому его следующий бой сулит огромный гонорар не только самому Макгрегору, но и его будущему оппоненту. Во-вторых, поражение в бое с Нурмагомедовым в очередной раз продемонстрировал слабые стороны ирландца, тем самым вселив уверенность в других атлетов.

Одним из таких стал Эл Яквинта. На протяжении всей карьеры американец итальянского происхождения не мог похвастаться крупными успехами в октагоне, но в 2018 году внезапно стал участником боя за титул UFC в лёгком весе. Произошло это ввиду отсутствия оппонента на бой с Нурмагомедовым на турнире UFC 223, который запомнился знаменитым эпизодом с нападением Конора на автобус с Хабибом. Сначала с поединка снялся обладатель временного пояса Тони Фергюсон, а затем в схватке не смогли принять участие ни действующий чемпион полулёгкого дивизиона Макс Холлоуэй, ни Энтони Петтис. В конечном счёте, ни один из топ-бойцов не смог выйти на замену, а шанс сразиться с Хабибом достался на тот момент 11-му номеру рейтинга.

После этого Яквинта провёл два боя в октагоне, в которых сначала взял верх над Кевином Ли, а потом уступил Дональду Серроне. Но даже несмотря на не самые успешные выступления, он считает себя достойным кандидатом на поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях.

«Это будет самым разумным решением. Он оправляется от серьёзного поражения. Хабиб его уложил, хотя у него была уйма времени подготовиться к тому бою. Я же согласился на поединок буквально накануне, и показал, на что способен. Не будь судьи и ограничений по времени, схватка шла бы до сих пор. Я никогда не остановлюсь и буду бороться, пока не умру. Конор не такой. Так что этот бой кажется мне самым разумным вариантом, однако он продаёт виски и занимается другими вещами», — заявил Яквинта TMZ.

В настоящий момент Макгрегор не определился как с датой своего возвращения, так и с именем будущего противника, а последние полгода старался добиться боя-реванша с Нурмагомедовым. В частности, ирландец очень часто пересекал черту, оскорбляя как самого россиянина, так и его близких.

Сам Эл считает, что Конор не достоин повторного поединка с Хабибом, так как потерпел от него досрочное поражение.

«Его положение уже не такое прочное, как он думает. В последнем бою его прикончили. Для всех остальных он труп. Судье пришлось оттаскивать от него Хабиба. Сдаваясь таким образом, он выглядел полным слабаком. Конору нужно вернуться и победить, но этого не происходит. В случае реванша всё повторится один в один. Для такого боя нужна отвага, а это не про него», — заключил Яквинта.

Однако не только он заинтересован в схватке с Макгрегором. О своём желании сразиться с ирландцем вновь заявил автор самого быстрого нокаута в истории UFC Хорхе Масвидал. В отличие от Яквинты, он отдал дань уважения своему возможному визави, но добавил, что легко сможет нокаутировать его.

«Если он хочет вернуться и встретиться с соперником, который сможет драться с ним на равных и так, как ему нравится, то может дальше не искать... Обо мне говорят все, поскольку я отправляю соперников в нокаут. Он невероятно популярен по той же причине. Всё очень просто. Не нужно лишней болтовни и тупых заигрываний, словно мы школьники. Если мы будем драться — давай драться. А нет, так следующий», — сказал Масвидал.

Новые соперники для россиян

Тем временем сразу несколько отечественных бойцов UFC и Bellator узнали имена своих будущих соперников. Уже 10 августа Алексей Кунченко войдёт в октагон в уругвайском городе Монтевидео, а по другую сторону клетки окажется Гилберт Бёрнс. Бразилец постарается прервать победную серию россиянина, которая на данный момент насчитывает 20 поединков.

Изначально Кунченко должен был сразиться с Лауреано Старополи, однако тот сломал нос во время подготовки и был вынужден отказаться от боя. Аргентинец не только лишился гонорара, но и спутал карты своему несостоявшемуся визави. Теперь россиянину предстоит встреча не с молодым ударником, за плечами которого всего две схватки под эгидой UFC, а с опытным специалистом по борьбе в партере. Бёрнс обладает чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу и две из своих последних пяти побед одержал именно болевыми.

Однако переоценивать эти результаты не стоит, ведь Гилберту противостояли не самые сильные оппоненты. На данный момент его наиболее громкие успехи пришлись на сражения с крепкими, но не звёздными атлетами — Алексом Оливейрой и Оливье Обен-Мерсье. При этом в его пассиве значится сразу три поражения в октагоне. Так, Бёрнс досрочно уступил Дэну Хукеру, а Рашиду Магомедову и Мишелу Празересу проиграл судейским решением.

В своём втором поединке после возвращения в Bellator Виталий Минаков встретится с Джеви Айалой. Схватка состоится 24 августа на турнире Bellator 225 и станет одним из двух главных событий вечера. Возглавит же шоу реванш между Сергеем Харитоновым и Мэттом Митрионом.

Первый бой экс-чемпиона организации стал настоящим разочарованием для его поклонников и завершился поражением от Чейка Конго. Россиянин так и не смог подобрать ключи к на тот момент 43-летнему сопернику и потерял шанс стать первым претендентом на титул в тяжёлом весе.

На протяжении всей своей карьеры Айала чередовал победы с поражениями, но в последнее время записал на свой счёт сразу несколько красивых побед над прославленными ветеранами. От его рук пали экс-чемпион UFC Фрэнк Мир и всё тот же Харитонов, который оказался в нокауте уже на 16-й секунде схватки. Таким образом, Минакову уж точно не стоит недооценивать своего будущего оппонента.

Главный бой турнира UFC в Москве

Однако самым ожидаемым событием осени для российских любителей смешанных единоборств станет второй турнир UFC в Москве, который пройдёт 9 ноября на арене ЦСКА. На данный момент нет информации о составе участников шоу, однако в главном поединке вечера ожидается сражение между двумя звёздами тяжёлого веса — Александром Волковым и Жуниором дос Сантосом.

Для россиянина этот поединок может стать одним из самых важных в карьере. В октябре он потерпел обидное поражение от Деррика Льюиса и упустил шанс сразиться за пояс. Уже в апреле он мог наверстать упущенное, но не смог выступить на турнире в Санкт-Петербурге по состоянию здоровья. Его место в главном событии вечера занял Алексей Олейник, но он не оказал достойного сопротивления прославленному Алистеру Овериму.

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Победа над дос Сантосом способна вернуть Волкову уверенность в себе и вновь приблизить его к бою за титул. Руководство UFC вряд ли проигнорирует успех в сражении с экс-чемпионом, который на протяжении последних десяти лет находится в элите своей весовой категории.

Несмотря на свой неюный возраст (35 лет), Жуниор по-прежнему опасен в стойке и может дать фору многим оппонентам. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в последних пяти боях он одержал три победы, а уступал лишь экс-чемпиону Стипе Миочичу и Франсису Нганну, который вновь вернул себе звание одного из самых опасных тяжеловесов в мире.

В этом поединке Волкову придётся очень нелегко, ведь бразилец обладает отличными боксёрскими навыками, а также здорово работает ногами. Его умения в борьбе всегда оставляли желать лучшего, но и сам Александр не славится этими качествами. Спортсмены, несомненно, будут вести бой в стойке, где у обоих будут практически равные шансы. На стороне россиянина будет преимущество в габаритах, но бразилец не раз показывал, что умеет быстро сокращать дистанцию и мгновенно уходить в оборону.