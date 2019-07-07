Перепалка Нурмагомедова с Диасом, возвращение UFC в Москву и самый быстрый нокаут: что произошло в мире ММА за ночь

В пригороде Лас-Вегаса состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 239. Российский боец Хабиб Нурмагомедов посетил его в качестве зрителя, но спокойно посмотреть поединки ему не удалось. Американец Нейт Диас попытался спровоцировать россиянина на драку, однако охранникам удалось предотвратить стычку. Главным событием турнира стал самый быстрый нокаут в истории UFC, который произошёл в бою между Хорхе Масвидалем и Беном Аскреном. Тем временем представители промоушена объявили, что осенью пройдёт третий в России бойцовский вечер под эгидой UFC.

Провокация Диаса

Прошедший в Неваде турнир по смешанным единоборствам UFC 239 оказался богатым на события. Бойцовский вечер посетили Хабиб Нурмагомедов и его команда, а также американец Нейт Диас, известный своими непростыми отношениями с российским спортсменом. Само собой, как только два бойца ММА оказались в опасной близости друг к другу, между ними едва не завязалась потасовка.

По свидетельствам очевидцев, Диас встал со своего места и подошёл к Нурмагомедову. Американский боец отпустил в адрес чемпиона UFC несколько реплик, после чего они вступили в словесную перепалку. Спустя несколько секунд Диас жестами дал понять, что не прочь подраться, и Нурмагомедов встал с кресла.

К счастью, массовой драки не последовало. Спортсменов разделял ряд сидений, к тому же представители службы безопасности оперативно встали стеной между участниками конфликта. Небольшая потасовка без серьёзных последствий произошла только между друзьями Нурмагомедова и Диаса.

Khabib and Nate Diaz got into it and had to be separated at #UFC239 👀



(via mattwreford95 | IG) pic.twitter.com/mzHDHni03d — Yahoo Sports (@YahooSports) 7 июля 2019 г.

Вражда между бойцами длится уже несколько лет. В 2015 году Нурмагомедов и Диас устроили драку на трибуне на турнире в Лас-Вегасе, после чего продолжили выяснять отношения в гостинице. Конфликт произошёл из-за того, что Диас кинул в сторону россиянина бутылку. Причём Нурмагомедов утверждал, что его обидчик в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. С тех пор борцы ещё не раз спорили в соцсетях по поводу того инцидента.

Новая провокация Диаса может быть связана с его желанием провести бой с Нурмагомедовым. 34-летний американец не выходил в октагон с 2016 года, когда он сначала победил Конора Макгрегора, а затем уступил ему в матче-реванше. В августе Диас проведёт поединок с Энтони Петтисом, но в его планах борьба за чемпионский пояс, который сейчас принадлежит Нурмагомедову. Отец российского борца Абдулманап Нурмагомедов не исключил, что поединок состоится.

«С Диасом можно было бы подраться. Этот бой не нужно было бы раскручивать, здесь есть противостояние. Однажды мы с Диасом уже и подрались», — сказал тренер ТАСС.

Турнир в Москве

Пока в пригороде Лас-Вегаса проходили поединки UFC 239, пресс-служба промоушена объявила ожидаемую российскими болельщиками новость — этой осенью состоится третий турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в России.

Ранее ходили разговоры, что следующей площадкой для бойцов UFC может стать Сочи, а турнир состоится 3 августа, однако никакой конкретики не последовало. Теперь же объявлено, что соревнования пройдут в Москве 9 ноября.

Состав участников и место проведения мероприятия пока не сообщаются. В сентябре 2018 года поединки прошли в спорткомплексе «Олимпийский», но сейчас он закрыт на реконструкцию. Второй в России турнир UFC проходил в Санкт-Петербурге в «Юбилейном».

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🎟 https://t.co/hF9fzQQsiypic.twitter.com/elOCGY2flL — UFC Europe (@UFCEurope) 7 июля 2019 г.

«В прошлом году турнир «UFC Fight Night: Хант vs Олейник» имел невероятный успех, мы не только распродали все билеты, но и показали пятый результат в истории UFC по количеству зрителей. Спрос на проведение ещё одного турнира в Москве был огромным, и мы с нетерпением ждём дня, когда фанаты смешанных единоборств смогут посетить ещё одно грандиозное мероприятие UFC», — заявил вице-президент UFC в России Андрей Громковский.

Самый быстрый нокаут в истории

И всё-таки главные события UFC 239 сосредоточились на центральной сцене «Ти-Мобайл арены». В третьем поединке основного карда сошлись представители полусреднего веса Хорхе Масвидаль и Бен Аскрен. Причём если Масвидаль является опытным борцом UFC, то Аскрен присоединился к промоушену совсем недавно — в марте. Проявив себя в различных организациях и в разных видах единоборств, 34-летний американец дебютировал в UFC с победы над Робби Лолером.

Болельщикам Аскрен запомнился не столько мастерством, сколько острым языком — и перед первым боем, и перед встречей с Масвидалем он отпускал много язвительных комментариев. Так, он обещал, что в течение 15 минут будет избивать своего противника. Однако сдержать слово Аскрен не смог.

Едва судья дал отмашку, Масвидаль ринулся вперёд и прыгнул на соперника, ударив его коленом. Аскрен никак не защитился и рухнул без чувств. Пока ошеломлённый рефери бежал к поверженному бойцу, Масвидаль успел нанести ещё два удара. Уже на пятой секунде поединок был остановлен. Аскрен потерпел поражение нокаутом, который стал самым быстрым в истории UFC.

Борьба за чемпионские пояса

Первый титульный поединок вечера состоялся в женской полулёгкой весовой категории. Бразильянке Аманде Нуньес бросила вызов бывшая чемпионка Холли Холм, известная победой над Рондой Роузи в 2015 году. С тех пор, правда, 37-летняя американка не блистала, проиграв четыре поединка из шести.

31-летняя Нуньес является чемпионкой в легчайшем весе. Она не проигрывала последние пять лет, побив всех самых серьёзных соперниц в двух категориях. За мощные удары Нуньес давно сравнивают с мужчинами. По сути, у Холм был единственный шанс победить — грамотно исполнить удар ногой. Однако именно этот приём привёл к её поражению.

На последней минуте первого раунда Нуньес исполнила хай-кик, от которого Холм упала. Продолжить поединок она уже не смогла — бразильянке даже не пришлось добивать соперницу.

Perfecta técnica y fuerza de @Amanda_Leoa noqueando a Holm con patada a la cabeza #UFC239pic.twitter.com/3FpoBDd30R — UFC Español (@UFCEspanol) 7 июля 2019 г.

Главный бой вечера получился не столь зрелищным. За пояс в полутяжёлом весе спорили Джон Джонс, признанный многими лучшим бойцом мира независимо от категорий, и опытный нокаутёр Тиаго Сантос. Они провели в октагоне все пять раундов, небогатых интересными событиями. Судя по итоговому счёту поединка, арбитрам пришлось поломать голову, чтобы отдать кому-то преимущество.

Джонс остался обладателем титула, однако впервые в карьере победил не единогласным, а раздельным решением судей. Главная сенсация турнира была очень близка, но всё же не состоялась.